"جورامكو" تنظم حملة "ملابس الشتاء" بالتعاون مع بنك الملابس الخيري

الوكيل الإخباري- نفذت الشركة الأردنية لصيانة الطائرات المحدودة "جورامكو"، التي تعد الذراع الهندسية لشركة دبي لصناعات الطيران، والتي تتخذ من العاصمة الأردنية عمّان مقراً لها، في العشرين من شهر شباط الجاري، حملة "ملابس الشتاء" بالتعاون مع بنك الملابس الخيري، أحد برامج الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، بهدف توفير الدفء للعائلات والأفراد الأقل حظاً خلال فصل الشتاء.

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وفي إطار الحملة، تبرعت "جورامكو" إلى جانب كسوة الملابس، بـ100 بطانية لتوزيعها على المستفيدين بالتنسيق مع بنك الملابس، وبمشاركة عدد من موظفيها الذين تطوعوا لفرز الملابس والمشاركة في تجهيزها للتوزيع.



وفي تعليق له هذا الشأن، قال الرئيس التنفيذي لشركة "جورامكو"، فريزر كوري: "نعتبر في جورامكو العطاء مسؤولية راسخة ومشتركة، وليس مجرد مبادرة موسمية، وهذا ما تعكسه شراكتنا مع بنك الملابس الخيري, ملتزمون بتلبية الاحتياجات الملحة لأبناء المجتمع وتحسين سبل العيش لمن هم بحاجة، وهو ما يعزز مفهوم المشاركة والتكافل والعمل التطوعي، كما يؤكد على أصالة المجتمع الأردني."



ومن جهتها، قالت رئيس دائرة الموارد البشرية والأداء لدى "جورامكو"، هناء ابسيس: "تعكس هذه الحملة التزامنا في جورامكو بتعزيز ثقافة التطوع والتعاون بين موظفينا، من خلال إتاحة الفرص لانخراط الموظفين في خدمة المجتمع، الأمر الذي نؤمن بأنه يرسخ الشعور بالمسؤولية، ويوسع نطاق التكافل بما يسهم في تحقيق تأثير إيجابي ومستدام، في الوقت الذي يترجم امتثالنا لبرامج الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية."