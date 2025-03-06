"جورامكو" تنظم حملة "ملابس الشتاء" بالتعاون مع بنك الملابس الخيري

وفي إطار الحملة، تبرعت "جورامكو" إلى جانب كسوة الملابس، بـ100 بطانية لتوزيعها على المستفيدين بالتنسيق مع بنك الملابس، وبمشاركة عدد من موظفيها الذين تطوعوا لفرز الملابس والمشاركة في تجهيزها للتوزيع.
وفي تعليق له هذا الشأن، قال الرئيس التنفيذي لشركة "جورامكو"، فريزر كوري: "نعتبر في جورامكو العطاء مسؤولية راسخة ومشتركة، وليس مجرد مبادرة موسمية، وهذا ما تعكسه شراكتنا مع بنك الملابس الخيري, ملتزمون بتلبية الاحتياجات الملحة لأبناء المجتمع وتحسين سبل العيش لمن هم بحاجة، وهو ما يعزز مفهوم المشاركة والتكافل والعمل التطوعي، كما يؤكد على أصالة المجتمع الأردني."
ومن جهتها، قالت رئيس دائرة الموارد البشرية والأداء لدى "جورامكو"، هناء ابسيس: "تعكس هذه الحملة التزامنا في جورامكو بتعزيز ثقافة التطوع والتعاون بين موظفينا، من خلال إتاحة الفرص لانخراط الموظفين في خدمة المجتمع، الأمر الذي نؤمن بأنه يرسخ الشعور بالمسؤولية، ويوسع نطاق التكافل بما يسهم في تحقيق تأثير إيجابي ومستدام، في الوقت الذي يترجم امتثالنا لبرامج الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية."
وتجسد هذه الحملة التي أشرفت لجنة المسؤولية المؤسسية المجتمعية لدى "جورامكو" على تنفيذها، الالتزام الراسخ والمستمر للشركة تجاه دعم المجتمع. ويشار إلى أن الحملة تعتبر جزءاً أساسياً من استراتيجية الشركة للمسؤولية المؤسسية المجتمعية، والتي تهدف إلى تحقيق تأثيرات وفوارق إيجابية ومستدامة ضمن المجتمع الواسع من خلال الجهود والمبادرات والبرامج المجتمعية الفعالة التي تنطوي عليها.
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