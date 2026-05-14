جورامكو تنظم حملتها السنوية للتبرع بالدم

وجاءت الحملة التي نفذتها جورامكو متماشية مع محور دعم الصحة الذي يعد أحد أهم ركائز استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية. ومن خلال هذه الحملة، التي تعد امتداداً للشراكة التي تجمع جورامكو ومديرية بنك الدم، تواصل الشركة دعمها المستمر للقطاع الصحي، والقيام بدورها الإنساني عبر مساندة المرضى في المجتمع، لا سيما المحتاجين إلى التبرع بالدم.
هذا وتميزت الحملة بالمشاركة الواسعة التي شهدتها من الموظفين، في صورة تعكس روح التكافل والعمل التطوعي التي تسود الشركة.
وفي تعليق له على هذه المبادرة، قال الرئيس التنفيذي لجورامكو، آدم فوس: "تعكس حملة التبرع بالدم التزامنا بمبادئ الاستدامة التي تشكل جزءاً أساسياً من جميع أنشطتنا، بما في ذلك شراكاتنا المجتمعية وثقافة العطاء والمسؤولية التي نتبناها. نسعى من خلال هذه الجهود إلى تعزيز أثر نشاطاتنا ومبادراتنا التنموية، لا سيما المساندة للقطاع الصحي، والتي نحرص عبرها على دعم الجهود الوطنية الرامية إلى مواجهة التحديات الرئيسية والملحة."
وتواصل جورامكو من خلال الحملة دعم أهداف التنمية المستدامة، انطلاقاً من ثقافتها القائمة على التعاطف والتعاون، ومن التزامها بأعلى معايير المسؤولية الاجتماعية والنزاهة.
-
أخبار متعلقة
-
إنجوت تُوقّع اتفاقية جديدة مع نجم المنتخب الأردني علي عزايزة
-
شاشتك، لعينيك فقط: شاشة الخصوصية في جهاز Galaxy S26 Ultra تحمي معلوماتك من أعين المتطفلين
-
سقوط الثوابت: لماذا قد لا تكون دروس الماضي كافية للنجاح في أسواق 2026
-
البنك العربي يواصل تعاونه مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة
-
بنك الاتحاد الشريك الحصري لمسابقة "الاستثمار والأسواق" في "كينغز أكاديمي" لتعزيز الثقافة المالية لدى الشباب
-
منصّة زين تواصل دعمها لمركز قنطرة لتنمية الموارد البشرية في معان للعام الخامس على التوالي
-
البنك العربي يدعم مشاريع تشجير مستدامة في محافظة مادبا
-
بنك صفوة الإسلامي يرعى مسابقة جامعة عمان العربية للروبوت والذكاء الاصطناعي 2026 دعماً للابتكار والتحول الرقمي