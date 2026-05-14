جورامكو تنظم حملتها السنوية للتبرع بالدم

الوكيل الإخباري- نظمت جورامكو، الشركة الأردنية لصيانة الطائرات المحدودة، جورامكو، التي تعد الذراع الهندسية لشركة دبي لصناعات الطيران، والتي تتخذ من العاصمة الأردنية عمّان مقراً لها، حملتها السنوية للتبرع بالدم، وذلك بالتعاون مع مديرية بنك الدم التابعة لوزارة الصحة الأردنية، وتحت إشراف فريق طبي متخصص.

وجاءت الحملة التي نفذتها جورامكو متماشية مع محور دعم الصحة الذي يعد أحد أهم ركائز استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية. ومن خلال هذه الحملة، التي تعد امتداداً للشراكة التي تجمع جورامكو ومديرية بنك الدم، تواصل الشركة دعمها المستمر للقطاع الصحي، والقيام بدورها الإنساني عبر مساندة المرضى في المجتمع، لا سيما المحتاجين إلى التبرع بالدم.



هذا وتميزت الحملة بالمشاركة الواسعة التي شهدتها من الموظفين، في صورة تعكس روح التكافل والعمل التطوعي التي تسود الشركة.



وفي تعليق له على هذه المبادرة، قال الرئيس التنفيذي لجورامكو، آدم فوس: "تعكس حملة التبرع بالدم التزامنا بمبادئ الاستدامة التي تشكل جزءاً أساسياً من جميع أنشطتنا، بما في ذلك شراكاتنا المجتمعية وثقافة العطاء والمسؤولية التي نتبناها. نسعى من خلال هذه الجهود إلى تعزيز أثر نشاطاتنا ومبادراتنا التنموية، لا سيما المساندة للقطاع الصحي، والتي نحرص عبرها على دعم الجهود الوطنية الرامية إلى مواجهة التحديات الرئيسية والملحة."