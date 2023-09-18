"جورامكو" تنهي أعمال تجديد المبنى الخاص بالفرع الفندقي في مدرسة الجيزة الثانوية الشاملة للبنين

الوكيل الإخباري - في إطار استراتيجيتها للمسؤولية المؤسسية المجتمعية، افتتحت الشركة الأردنية لصيانة الطائرات "جورامكو"، التي تعد الذراع الهندسية لشركة دبي لصناعات الطيران، والتي تتخذ من العاصمة الأردنية عمّان مقراً لها، المبنى الخاص بالفرع الفندقي في مدرسة الجيزة الثانوية الشاملة للبنين، بعد تجديده وصيانته بالكامل وترميم المرافق الصحية في المدرسة، وذلك بحضور مدير التربية والتعليم للواء الجيزة، أحمد المساعفة، وإلى جانبه فريق من إدارة الشركة ومسؤولي المدرسة.

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وقد جاء الافتتاح بعد استكمال "جورامكو" لكافة عمليات الصيانة والتجديد المتكاملة التي أجرتها على القسم، متضمنة أعمال الطلاء، والصيانة الكهربائية، وصيانة المرافق الصحية والصفوف الدراسية، فضلاً عن رفده بالأدوات والمستلزمات الضرورية من أجل تحسين البيئة والبنية والأجواء التعليمية، مشتملة على السبورات المدرسية، والستائر، والمراوح الهوائية، ووحدات الإضاءة، والمقاعد الدراسية، ومبردات ومنقيات المياه.



وحسب الرئيس التنفيذي لشركة "جورامكو"، فريزر كوري، فإن هذه المبادرة تجسد حرص الشركة على تأدية الالتزامات التي تضعها على عاتقها لخدمة المجتمع المحلي الذي تعمل ضمنه ويحتضن مقر عملياتها، كما أنها تعتبر إحدى مبادراتها الداعمة للتعليم والطلبة، إيماناً منها بأن مسؤولية النهوض بالتعليم في المدارس العامة، إنما هي مسؤولية تشاركية واجبة على الجميع، وحرصاً منها على المشاركة في رفد الوطن بالأجيال المتميزة في مختلف المجالات.



ويشار إلى أن الشركة كانت قد تسملت في ختام حفل الافتتاح درعاً تقديرية تثميناً لجهودها في دعم الجهود الحكومية الرامية لتوفير بيئات تعليم مناسبة ومحفزة لتحسين التحصيل الدراسي.