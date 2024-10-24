"جورامكو" توسع شراكتها مع طيران SmartLynx

الوكيل الإخباري- أعلنت الشركة الأردنية لصيانة الطائرات المحدودة "جورامكو"، التي تعد الذراع الهندسية لشركة دبي لصناعات الطيران، والتي تتخذ من العاصمة الأردنية عمّان مقراً لها، عن توسيع شراكتها مع طيران SmartLynx ، لتمتد خلال موسم الشتاء القادم عبر عدة خطوط خدمة لتشمل 28 فحصاً.

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وكجزء من هذه الشراكة، ستكرس "جورامكو" خبراتها وخدمات الصيانة لديها لتعزيز علاقتها طويلة الأمد مع طيران SmartLynx، ولتوسيع نطاق تغطية الفحص الثقيل لتشمل طائرات A330 وA320 وB737. وتم توقيع الاتفاقية في المؤتمر والمعرض الأوروبي لصيانة الطائرات MRO Europe 2024، مما يعزز تعاون الطرفين لسنوات قادمة.