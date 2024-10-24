"جورامكو" توسع شراكتها مع طيران SmartLynx

وكجزء من هذه الشراكة، ستكرس "جورامكو" خبراتها وخدمات الصيانة لديها لتعزيز علاقتها طويلة الأمد مع طيران SmartLynx، ولتوسيع نطاق تغطية الفحص الثقيل لتشمل طائرات A330 وA320 وB737. وتم توقيع الاتفاقية في المؤتمر والمعرض الأوروبي لصيانة الطائرات MRO Europe 2024، مما يعزز تعاون الطرفين لسنوات قادمة.
وفي تعليق له على هذا الشأن، قال الرئيس التنفيذي لشركة "جورامكو"، فريزر كوري: "يسعدنا تجديد تعاوننا مع طيران SmartLynx، الأمر الذي يبرهن مجدداً على الثقة الكبيرة التي يضعها عملاؤنا بنا، والتي تدفع بشراكاتنا نحو الأمام باستمرار، متطلعين لتعميقها وتوسيعها على نحو أكبر في المستقبل."
ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة طيرانSmartLynx ، إدفيناس ديمينيوس: "الموثوقية هي المفتاح الأساسي ضمن قطاع التأجير الشامل لخدمات الطيران والعمليات اللوجستية ACMI (الطائرات والطاقم والصيانة والتأمين)، واختيار الشركاء المناسبين أمر بالغ الأهمية لنجاحنا. لقد أثبتت جورامكو أنها شريك يمكن الاعتماد عليه، ولدينا توقعات كبيرة لتعاوننا في المستقبل."
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