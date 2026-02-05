"جورامكو" توقع اتفاقية شراكة لمدة خمس سنوات مع خطوط طيران كوندور لأول مرة في إطار مشاركتها في مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط لصيانة الطائرات 2026

05:41 م

الوكيل الإخباري- أعلنت الشركة الأردنية لصيانة الطائرات المحدودة "جورامكو"، التي تعد الذراع الهندسية لشركة دبي لصناعات الطيران، والتي تتخذ من العاصمة الأردنية عمّان مقراً لها، عن توقيع اتفاقية صيانة تجمعها للمرة الأولى مع خطوط طيران كوندور، الناقل الألماني الرائد، وذلك في خطوة تمثل بداية لتعاون جديد طويل الأمد بين الطرفين.





وبموجب الاتفاقية التي تم توقيعها على هامش المشاركة في مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات MRO ME 2026، والتي تمتد على مدى خمس سنوات، ستتولى "جورامكو" مهمة تنفيذ فحوصات وإجراء عمليات الصيانة الثقيلة الأساسية لطائرات أسطول خطوط طيران كوندور، لا سيما طائرات إيرباص طراز A320ceo، وA320neo، وA330neo. وتعكس اتفاقية الصيانة الجديدة مع خطوط طيران كوندور، مكانة "جورامكو" المتنامية كشريك موثوق لشركات الطيران العالمية، بالنظر لتميزها بتقديم خدمات استثنائية وعالية الجودة وفق أعلى المعايير الدولية في مجال صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات.



وفي تعليق له على هذا الشأن، قال الرئيس التنفيذي للشؤون الاستراتيجية والتجارية في شركة دبي لصناعات الطيران، فريزر كوري: "سعداء بانطلاق شراكتنا الجديدة وطويلة الأمد مع خطوط طيران كوندور، والتي تعد خير دليل على الثقة التي نتمتع بها على مستوى عملائنا من شركات الطيران حول العالم، والتي جاءت نتيجة لالتزامنا بالتميز التشغيلي الذي جعلنا شريكاً مفضلاً باستمرار، متطلعين للبناء على هذه الشراكة وتوسيع آفاقها وتعزيز فرص النمو المشترك."



ومن جانبه، قال المدير العام والرئيس التنفيذي الفني لخطوط طيران كوندور، هايكو هولم: "سعداء بتعاوننا مع جورامكو التي ستقدم لنا خدماتها في مجال الصيانة الثقيلة لكامل أسطول طائراتنا من طائرات إيرباص من طرازات A330neo، وA320/A321neo، وA320/A321ceo. وقد جاء اختيارنا لشركة جورامكو بالنظر لسمعتها الطيبة وجودة وموثوقية كل ما تقدمه، وهو ما يدعم التزامنا بالتميز التشغيلي، والتحسين المستمر، كما يعزز جهودنا الرامية لتطوير استراتيجيتنا الرقمية في مجال الصيانة."

