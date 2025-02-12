"جورامكو" توقّع اتفاقية صيانة جديدة لطائرات إمبراير 195-E2 مع الملكية الأردنية

وبموجب هذه الاتفاقية، ستتولى جورامكو تنفيذ فحوصات وعمليات الصيانة الدورية لطائرات إمبراير 195-E2 الجديدة ضمن أسطول الملكية الأردنية، وهي المرة الأولى التي تتولى فيها جورامكو صيانة هذا الطراز تحديداً لدى الملكية الأردنية.
وتم الإعلان عن الاتفاقية على هامش مشاركة الطرفين في فعاليات مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات MRO ME 2025، والتي أقيمت في دبي. وقد جاءت هذه الاتفاقية امتداداً لتعاونات سابقة بين جورامكو والملكية الأردنية، وتعزيزاً للشراكة الممتدة بينهما.
وفي تعليق له على هذا الشأن، قال الرئيس التنفيذي لشركة جورامكو، فريزر كوري: "لطالما كانت الملكية الأردنية شريكاً استراتيجياً لنا ومن أهم عملائنا. فخورون بثقة الملكية الأردنية العالية بنا وبما نقدمه لها من خدمات مستندة إلى خبرتنا العميقة في مجال صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات التجارية، ويسرنا أن نواصل شراكتنا المثمرة معها، متطلعين لتوسيع نطاق التعاون بيننا مسقبلاً."
ومن جانبه، قال رئيس قسم الهندسة والصيانة لدى الملكية الأردنية، محمد المعايطة: "تمثل هذه الاتفاقية الجديدة مع جورامكو إنجازا آخر في شراكتنا طويلة الأمد، حيث أصبحت أول شركة إصلاح وصيانة وتجديد في المنطقة تقدم خدمات الصيانة لهذا النوع من الطائرات. نحن نثق في خبرة جورامكو ونتطلع إلى العمل معا لضمان أعلى معايير الصيانة لأسطولنا".
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