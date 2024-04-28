"جورامكو" توقع اتفاقية صيانة جديدة مع مجموعة خطوط "لاتام" الجوية

الوكيل الاخباري - أعلنت الشركة الأردنية لصيانة الطائرات "جورامكو"، التي تعد الذراع الهندسية لشركة دبي لصناعات الطيران، والتي تتخذ من العاصمة الأردنية عمّان مقراً لها، عن توقيعها اتفاقية صيانة ثقيلة جديدة لطائرات مجموعة خطوط "لاتام" الجوية، التي تعتبر بدورها أكبر شركة طيران في أمريكا اللاتينية.

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جاء هذا الإعلان على هامش فعاليات المؤتمر معرض MRO Americas 2024، لتتولى "جورامكو" بموجبها مهمة تنفيذ عمليات الإصلاح والصيانة الدورية الشاملة C Checks على ثلاث طائرات من طراز B787 ضمن أسطول "لاتام"، وذلك اعتباراً من شهر تموز من العام الجاري 2024.



وفي تعليق له على هذه الاتفاقية، صرح الرئيس التنفيذي لشركة "جورامكو"، فريزر كوري بالقول: "سعداء بالتوسع الذي شهدته قاعدة عملائنا بشكل كبير في أمريكا اللاتينية مع انضمام خطوط لاتام إليها. وتبرهن هذه الاتفاقية من جديد على مكانتنا المرموقة في مجال خدمات صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات التجارية، وعلى الجودة والموثوقية العالية لخدماتنا ذات المستوى العالمي التي نقدمها بمنتهى التميز الذي نلتزم به بكل ما نقوم به ونقدمه، متطلعين لمزيد من التعاون المثمر في ما بيننا مستقبلاً."

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