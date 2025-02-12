"جورامكو" توقع مذكرة تفاهم جديدة للتعاون في مجال صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات مع شركة ATS Technic

الوكيل الإخباري- أعلنت الشركة الأردنية لصيانة الطائرات المحدودة "جورامكو"، التي تعد الذراع الهندسية لشركة دبي لصناعات الطيران، والتي تتخذ من العاصمة الأردنية عمّان مقراً لها، عن توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة ATS Technic، التي تعد المزود المستقل في الإمارات العربية المتحدة والمعتمد من قبل وكالة سلامة الطيران الأوروبية (EASA) لخدمات صيانة الخطوط والصيانة الثقيلة .

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وبموجب مذكرة التفاهم هذه، ستكرس "جورامكو" خبرتها الواسعة في مجال صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات التجارية، لدعم شركة ATS Technic في مجال عمليات الصيانة الأساسية. وتتضمن مذكرة التفاهم الشاملة في إطار المرحلة الأولى منها، توفير الأدوات والكوادر البشرية، إضافة إلى استكشاف فرص دعم الأعمال المستقبلية، بما يتماشى مع استراتيجية "جورامكو" لتوسيع نطاق حضورها الإقليمي وتعزيز خدماتها لقاعدة عملائها الواسعة والمتنامية.



وقد جاء الإعلان خلال مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات MRO ME 2025، الذي يعد المؤتمر السنوي الرائد والأضخم من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي في مجال صيانة الطائرات، كما أنه جاء كتجسيد حي للتطبيق الفعال لاستراتيجية النمو في المنطقة لدى الشركتين.



وفي تعليق له على هذا التعاون، قال الرئيس التنفيذي لشركة "جورامكو"، فريزر كوري: "سعداء بهذا التعاون الذي سينعكس بالإيجاب على أعمال كلينا ومكانتنا ضمن سوقنا التي تتطلب رفع القدرة التنافسية باستمرار."