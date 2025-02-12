"جورامكو" توقع مذكرة تفاهم جديدة للتعاون في مجال صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات مع شركة ATS Technic

وبموجب مذكرة التفاهم هذه، ستكرس "جورامكو" خبرتها الواسعة في مجال صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات التجارية، لدعم شركة ATS Technic في مجال عمليات الصيانة الأساسية. وتتضمن مذكرة التفاهم الشاملة في إطار المرحلة الأولى منها، توفير الأدوات والكوادر البشرية، إضافة إلى استكشاف فرص دعم الأعمال المستقبلية، بما يتماشى مع استراتيجية "جورامكو" لتوسيع نطاق حضورها الإقليمي وتعزيز خدماتها لقاعدة عملائها الواسعة والمتنامية.
وقد جاء الإعلان خلال مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات MRO ME 2025، الذي يعد المؤتمر السنوي الرائد والأضخم من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي في مجال صيانة الطائرات، كما أنه جاء كتجسيد حي للتطبيق الفعال لاستراتيجية النمو في المنطقة لدى الشركتين.
وفي تعليق له على هذا التعاون، قال الرئيس التنفيذي لشركة "جورامكو"، فريزر كوري: "سعداء بهذا التعاون الذي سينعكس بالإيجاب على أعمال كلينا ومكانتنا ضمن سوقنا التي تتطلب رفع القدرة التنافسية باستمرار."
ومن جانبه، قال رئيس مجلس الإدارة لشركة ATS Technic، مهدي الطحاينة: "تمثل هذه الشراكة خطوة كبيرة نحو الأمام في ما يتعلق ببناء منظومة متكاملة وأكثر فعالية وكفاءة لخدمات صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات التجارية. ومن خلال الاستفادة من الخبرات والموارد المشتركة، سنعمل جنباً إلى جنب مع "جوارمكو" لقيادة وتعزيز الابتكار وتحسين حلول صيانة الطائرات، وبالتالي الارتقاء بسوية الخدمات المقدمة لعملائنا من شركات الطيران".
-
أخبار متعلقة
-
سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي توسّع منصة SmartThings في الأردن مع إطلاق SmartThings Pro للشركات والمؤسسات
-
فاين الصحية القابضة تحصل على شهادة CHEP للتميز في الاستدامة تقديراً لإنجازاتها البيئية في الأردن
-
"جورامكو" توقّع اتفاقية صيانة جديدة لطائرات إمبراير 195-E2 مع الملكية الأردنية
-
بنك الاتحاد يسلط الضوء على إنجازاته في تعزيز الثقافة المالية لعام 2024
-
أكاديمية جورامكو توقع اتفاقية شراكة مع FSTC-أوروبا لإطلاق مجموعة جديدة من البرامج التدريبية
-
اتفاقية تعاون بين شركة تطوير العقبة و"المركزية تويوتا" لتطوير معرض سيارات ومركز صيانة إقليمي في مدينة العقبة
-
نتورك إنترناشيونال الأردن توقع اتفاقية شراكة استراتيجية مع محفظة UWallet الرائدة لدعم التحول الرقمي في القطاع المالي
-
"طلبات مارت" تضاعف متعة وقيمة التسوق مع جوائز نقدية قيّمة خلال النصف الثاني من شهر شباط