 
الأربعاء 2025-02-12 03:54 م
 

"جورامكو" توقع مذكرة تفاهم جديدة للتعاون في مجال صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات مع شركة ATS Technic

نخم
جورامكو
الأربعاء، 12-02-2025 02:51 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت الشركة الأردنية لصيانة الطائرات المحدودة "جورامكو"، التي تعد الذراع الهندسية لشركة دبي لصناعات الطيران، والتي تتخذ من العاصمة الأردنية عمّان مقراً لها، عن توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة ATS Technic، التي تعد المزود المستقل في الإمارات العربية المتحدة والمعتمد من قبل وكالة سلامة الطيران الأوروبية (EASA) لخدمات صيانة الخطوط والصيانة الثقيلة . 

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وبموجب مذكرة التفاهم هذه، ستكرس "جورامكو" خبرتها الواسعة في مجال صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات التجارية، لدعم شركة ATS Technic في مجال عمليات الصيانة الأساسية. وتتضمن مذكرة التفاهم الشاملة في إطار المرحلة الأولى منها، توفير الأدوات والكوادر البشرية، إضافة إلى استكشاف فرص دعم الأعمال المستقبلية، بما يتماشى مع استراتيجية "جورامكو" لتوسيع نطاق حضورها الإقليمي وتعزيز خدماتها لقاعدة عملائها الواسعة والمتنامية.


وقد جاء الإعلان خلال مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات MRO ME 2025، الذي يعد المؤتمر السنوي الرائد والأضخم من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي في مجال صيانة الطائرات، كما أنه جاء كتجسيد حي للتطبيق الفعال لاستراتيجية النمو في المنطقة لدى الشركتين.


وفي تعليق له على هذا التعاون، قال الرئيس التنفيذي لشركة "جورامكو"، فريزر كوري: "سعداء بهذا التعاون الذي سينعكس بالإيجاب على أعمال كلينا ومكانتنا ضمن سوقنا التي تتطلب رفع القدرة التنافسية باستمرار."


ومن جانبه، قال رئيس مجلس الإدارة لشركة ATS Technic، مهدي الطحاينة: "تمثل هذه الشراكة خطوة كبيرة نحو الأمام في ما يتعلق ببناء منظومة متكاملة وأكثر فعالية وكفاءة لخدمات صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات التجارية. ومن خلال الاستفادة من الخبرات والموارد المشتركة، سنعمل جنباً إلى جنب مع "جوارمكو" لقيادة وتعزيز الابتكار وتحسين حلول صيانة الطائرات، وبالتالي الارتقاء بسوية الخدمات المقدمة لعملائنا من شركات الطيران".

 
gnews

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