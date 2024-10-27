"جورامكو" وبوينغ توقعان اتفاقية طويلة الأمد لقطع غيار الطائرات

وستغطي الاتفاقية الممتدة لعامين لقطع الطائرات المخصصة من بوينج المواد الاستهلاكية والأجزاء القابلة للاستهلاك التي سيتم توفيرها لشركة جورامكو، والتي يتم الحصول عليها من مواقع متعددة عبر شبكة توزيع قطع الغيار العالمية لشركة بوينج.
وفي تعليق له بهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لشركة "جورامكو"، فريزر كوري: "سعداء بشراكتنا مع بوينغ، وتؤكد هذه الاتفاقية التزامنا بتقديم خدمات صيانة ذات مستوى عالمي، مما يضمن تعزيز قدرتنا على التلبية المستمرة لاحتياجات العملاء المتطورة والمتغيرة، والحفاظ على أعلى معايير الجودة والسلامة."
ومن جانبه، قال نائب الرئيس لوحدة قطع الغيار والتوزيع وسلسلة التوريد لدى شركة بوينغ للخدمات العالمية، ويليام أمبوفو: "
"ستوفر اتفاقية قطع الطائرات المخصصة هذه إطارًا فعالاً من حيث التكلفة والكفاءة للمساعدة في دعم متطلبات مخزون القطع في شركة جورامكو لمرافق الصيانة والإصلاح الخاصة بها".
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