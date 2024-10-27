"جورامكو" وبوينغ توقعان اتفاقية طويلة الأمد لقطع غيار الطائرات

الوكيل الإخباري- أعلنت الشركة الأردنية لصيانة الطائرات المحدودة "جورامكو"، التي تعد الذراع الهندسية لشركة دبي لصناعات الطيران، والتي تتخذ من العاصمة الأردنية عمّان مقراً لها، عن توقيعها اتفاقية مع شركة بوينغ، وذلك على هامش المشاركة في المؤتمر والمعرض الأوروبي لصيانة الطائرات MRO Europe 2024 الذي عقد مؤخراً في برشلونة.

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وستغطي الاتفاقية الممتدة لعامين لقطع الطائرات المخصصة من بوينج المواد الاستهلاكية والأجزاء القابلة للاستهلاك التي سيتم توفيرها لشركة جورامكو، والتي يتم الحصول عليها من مواقع متعددة عبر شبكة توزيع قطع الغيار العالمية لشركة بوينج.



وفي تعليق له بهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لشركة "جورامكو"، فريزر كوري: "سعداء بشراكتنا مع بوينغ، وتؤكد هذه الاتفاقية التزامنا بتقديم خدمات صيانة ذات مستوى عالمي، مما يضمن تعزيز قدرتنا على التلبية المستمرة لاحتياجات العملاء المتطورة والمتغيرة، والحفاظ على أعلى معايير الجودة والسلامة."



ومن جانبه، قال نائب الرئيس لوحدة قطع الغيار والتوزيع وسلسلة التوريد لدى شركة بوينغ للخدمات العالمية، ويليام أمبوفو: "