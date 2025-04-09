الأربعاء 2025-04-09 03:14 م
 

جوردان للأجهزة الطبية تتبرع بجهاز موجات فوق صوتية (Konica Minolta HS2) لمركز الحسين للسرطان

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مركز الحسين للسرطان
 
الأربعاء، 09-04-2025 01:45 م

الوكيل الإخباري-   في إطار دعمها للقطاع الصحي وتعزيز إمكانيات التشخيص الطبي، تبرّعت شركة جوردان للأجهزة الطبية بجهاز موجات فوق صوتية (Konica Minolta HS2) Point Of Care لمركز الحسين للسرطان، بهدف تحسين دقة التشخيص والارتقاء بجودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

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جاء الإعلان عن هذا التبرع خلال اجتماع حضرته السيدة نسرين قطامش، مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان، والسيد غيث الزعبي، مدير عام شركة جوردان للأجهزة الطبية.


يستخدم الجهاز أفضل التقنيات المتطوّرة، التي تشمل تحسين جودة الصورة ودقة التباين، مما يساعد على تشخيص المرضى بشكل أكثر دقة، وتوفير نتائج أفضل للمرضى. كما يتيح الجهاز تصويرا نوعيا متقدّما متزامنا مع وقت التصوير الفعلي، يكشف عن الصلابة النسبية للأنسجة، ويسمح بتصوير الأوعية الدموية الصغيرة وتدفق الدم البطيء، مما يساهم في تسريع التشخيص وضمان تقديم العلاج المناسب بكفاءة أعلى.


السيدة نسرين قطامش أعربت عن امتنانها لشركة جوردان للمعدات الطبية على هذا التبرع القيّم، مشيرة إلى أن الجهاز سيُحدث فرقا ملموسا في مستوى الخدمات الطبية المقدمة في مركز الحسين للسرطان، لا سيما في مجالات الكشف المبكر والتشخيص الدقيق، الأمر الذي يعزز فرصة نجاح العلاج ويوفر رعاية صحية متكاملة للمرضى.


من جانبه، أكد السيد غيث الزعبي "يسرنا في شركة جوردان للأجهزة الطبية أن نتقدم لمركز الحسين للسرطان بهذا التبرع المتمثل في جهاز التراساوند Point Of Care” Konica Minolta  HS2”، ياباني الصنع، وذلك دعمًا لرسالتكم النبيلة في تقديم الرعاية الصحية لمرضى السرطان بأفضل المعايير الطبية.
نؤمن بأهمية دوركم الرائد في تقديم العلاج الشامل والحديث للمرضى، ونأمل أن يساهم هذا الجهاز في تعزيز قدرات المركز الطبية ودعم جهودكم المستمرة في تقديم أفضل الخدمات الصحية “.

 
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