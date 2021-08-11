جولة حصرية في مركز متسوبيشي فوسو الجديد كليا لخدمات البيع والصيانة

الوكيل الاخباري - تحت رعاية معالي وزير العمل السيد يوسف محمود الشمالي، وبحضور المدير العام لمبيعات شاحنات دايملر في الشرق الأوسط السيد أولاف بيترسون، والرئيس التنفيذي لمجموعة أبو خضر السيد نقولا أبو خضر، دعت شركة تجارة المركبات - إحدى شركات مجموعة أبو خضر، عدداً من الزبائن والشخصيات الإعلامية للقيام بجولة حصرية على منشأة خدمات البيع وما بعد البيع الجديدة كلياً والتي تمّ افتتاحها مؤخراً في أم البساتين – طريق مادبا.

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وخلال الجولة؛ أتاح الوكيل الحصري لمتسوبيشي فوسو في الأردن الفرصة أمام الصحافيين ليكونوا أوّل المطّلعين على المركز الجديد والذي يمثل منشأة عالمية المستوى تم تزويدها بأفضل المعدات والتقنيات الآلية. وتمكّن الضيوف من الانضمام إلى مدراء وموظّفي أقسام خدمات البيع وما بعد البيع، إلى جانب طرح الأسئلة الخاصة بالمبيعات وبتقنيات التشخيص والصيانة والتعرف على فريق المهندسين والفنيين الذي تم تدريبهم بحسب معايير شركة دايملر العالمية.



ويضم مركز أبو خضر للسيارات – متسوبيشي فوسو الجديد كلياً معرضاً يتسع لست آليات ومركز صيانة مزود بأكثر من أربعين خانة عمل تغطي التشخيص الميكانيكي والكهربائي وخدمات البودي والطلاء تحت إشراف فريق من أكفأ الفنيين والمهندسين. وتخضع عمليات الصيانة إلى أعلى مستويات رقابة الجودة لضمان تقديم خدمة من الطراز الأول لكل سيارة وبشكل منفرد.





كما وتم تجهيز المركز بمجموعة من غرف الانتظار المزودة بأفضل أدوات الراحة الترفيه، بالإضافة إلى ذلك تم إنشاء مجموعة من غرف الترتيب الخاصة والمجهزة لضمان تطوير وتعزيز مهارات فريق العمل من خلال الدورات التدريبية المنتظمة مع متسوبيشي فوسو فضلاً عن الدورات التدريبية الداخلية التي تنظمها الشركة.



وعلّق السيد نقولا أبو خضر، الرئيس التنفيذي لمجموعة أبو خضر قائلاً: "تعتبر متسوبيشي فوسو واحدة من أهم العلامات التجارية العالمية والتي تشتهر بإبداعاتها وتقنياتها العالية، ومع تطورها الدائم بات من الضروري أن تعكس مرافق وخدمات البيع وما بعد البيع ذلك المستوى التقني العالي. فقد استثمرت مجموعتنا في إطلاق هذا المركز والذي يعد واحداً من أحدث المراكز على مستوى المملكة من أجل توفير أفضل وأعلى معايير الجودة لجميع مالكي علامة متسوبيشي فوسو العالمية.



وأضاف: "حرصاً على مصداقيتنا، نؤمن أنّه من الغاية في الأهمية أن يحصل شركاؤنا في الوسائل الإعلامية على اطّلاع شامل على التجهيزات والأعمال القائمة خلف الكواليس في مركزالبيع والصيانة، ويختبروا بالتالي العناية التي تحصل عليها كلّ مركبة من مركبات متسوبيشي فوسو. ونتمنى أن يكون ضيوفنا قد استمتعوا بهذه الجولة آملين الحصول على دعمهم إذ ننطلق نحو حقبة جديدة مع متسوبيشي فوسو في الأردن".



ومن جهته، قال السيد أولاف بيترسون المدير العام لمبيعات شاحنات دايملر في الشرق الأوسط: "يعد افتتاح هذا المركز حدثاً هاماً في تاريخ شركة متسوبيشي فوسو في الأردن، فقد تم إنشاؤه ورفده بأحدث المعدات ليعطي خدمة من الطراز الأول لجميع عملاء المبيعات وخدمات ما بعد البيع. كما سيتم من خلال مركز التدريب الجديد تزويد فريق العمل بجميع برامج ودورات التدريب العالمية لضمان تطوير مهاراتهم ومعلوماتهم بشكل دائم، ونفخر بشراكة عمرها أكثر من ثلاثين عاماً مع مجموعة أبو خضر ونبارك لهم ولعملائنا هذا الإنجاز ونتطلع لمستقبل زاهر ومشرق لعلامة متسوبيشي فوسو في الأردن".