"جوهرة المملكة – AUX" تُشعل عمّان بمؤتمر إقليمي حول الإبداع في التكييف

وجاء المؤتمر تحت عنوان "الإبداع والريادة في مجال التكييف"، ليؤكد على دور الشركة الرائد في تقديم حلول ذكية ومتكاملة في قطاع التكييف المنزلي والمركزي، وليُبرز استراتيجيتها التوسعية في الأسواق العربية الواعدة.
وفي كلمته الافتتاحية، رحّب المدير العام للشركة، السيد أحمد أبو غالية، بالحضور الكريم، مؤكدًا أن الشراكة بين جوهرة المملكة وAUX لم تكن مجرد اتفاق تجاري، بل مشروع تنموي يحمل رؤية طموحة، تبدأ من الأردن، وتعبر نحو العراق ومصر، وصولًا إلى آفاق أوسع.
وفي كلمة سعادة العين عيسى مراد، راعي الحفل، بالدور الذي تلعبه الشركات الأردنية الطموحة في دعم الاقتصاد الوطني، وبتوجه "جوهرة المملكة" نحو توطين الصناعة المتقدمة، وتنمية بيئة الاستثمار من خلال التعاون مع شركاء عالميين بحجم شركة AUX
وتميزت الأمسية بتكريم خاص لكل من الأستاذ طه العلواني والأستاذ أحمد طه حمادي، تقديرًا لدورهم الريادي في دعم مسيرة الشركة وتوسّعها، فيما حظيت كلمة النائب المصري الدكتور خالد القط، رئيس شعبة الاقتصاد في البرلمان المصري، باهتمام خاص، حيث أكد أن نجاح الشركة في السوق المصري يعكس عمق التعاون العربي، واحترافية التنفيذ والتسويق.
وشهد المؤتمر عروضًا تعريفية مبهرة من شركة AUX، وفيديوهات حصرية من مركزها للتصميم والابتكار في اليابان، سلطت الضوء على الجيل الجديد من تقنيات التكييف الذكية، المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وكفاءة الطاقة، والتصميم الجمالي.
وألقت السيدة يوكي، مديرة الشرق الأوسط في شركة AUX، كلمة أكدت فيها التزام الشركة بدعم شراكاتها في الأردن والمنطقة، وتقديم حلول تكنولوجية متقدمة تتماشى مع احتياجات السوق العربي.
واختُتم المؤتمر برسالة عميقة من إدارة الشركة:"من كانت جذوره من أرض الاردن ارض النشامى سيبقى دائما شامخا مرفوع الهامة.
-
أخبار متعلقة
-
جورامكو تحتفل بعام قياسي بمكافآت للموظفين تصل إلى 12 أسبوعًا
-
المهندس أبو هديب يبحث ومجلس محافظة الكرك استكمال المرحلة الثانية من مشروع إعادة تأهيل طريق الكرك – الأغوار "الخرزة"
-
بنك الاتحاد يتعاون مع ecolytiq و Visa لإطلاق أداة قياس البصمة الكربونية على تطبيقه البنكي
-
البنك العربي يرعى فعاليات النسخة الثالثة من منتدى "تواصل 2025" – حوار حول الواقع والتطلعات
-
حلويات حبيبة "الأصلية": ليس لنا علاقة بتخفيضات تسعى للربح "الرخيص" على حساب الجودة
-
الرئيس البرازيلي يكرّم الدكتور معن النسور، الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية، بوسام ريو برانكو تقديراً لدوره في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين
-
مذكرة تفاهم بين زها الثقافي ومؤسسة المجال لتنظيم الاحتفالات والمناسبات (THE Domain)
-
المهندس أبو هديب يبحث مع رئيس وأعضاء واتحاد الجمعيات الخيرية في الكرك سبل تعزيز التعاون المشترك