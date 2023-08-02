الأربعاء 02-08-2023
الوكيل الاخباري

المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تسلل شخص من الجنسية الإسرائيلية

29 % مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء بالأردن العام الحالي

تجنباً لوقوع كارثة .. الأمانة تزيل جسري مشاة على شارع الجيش والدوار السابع

مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية في الامانة لغايات التعيين - أسماء

صحة العاصمة: دوام الأطباء والممرضين في المراكز الصحية للساعة 4 عصراً

3600 ميغاواط الحمل الكهربائي المسجل أمس الثلاثاء

قرار هام من تركيا.. وقف استخدام بطاقات الائتمان لأغراض السفر

8 مليار دقيقة اتصال خلوية اجراها الأردنيون في 3 أشهر

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

الامن: وفاة ستيني إثر سقوطه من أعلى جسر الإرسال

الأربعاء، 02-08-2023 10:51 ص

"جو أكاديمي" تتوسع في توفير التعليم الإلكتروني المتميز لجميع الطلاب بالاستحواذ على "طموح أكاديمي"

WhatsApp Image 2023-08-02 at 10.53.29 AM


الوكيل الإخباري - أعلنت "جو أكاديمي"، منصة المليون طالب، والتي تعدّ المنصة الأكبر والأحدث للتعليم الإلكتروني التفاعلي في الأردن، عن استحواذها مؤخراً على حصة كبيرة من منصة "طموح أكاديمي"، التي تعد منصة تعليمية إلكترونية، تتخذ من المملكة منذ العام 2020 مقراً لها ولعملياتها، وذلك على طريق تحقيق أهدافها الرامية لتعزيز بصمتها وحضورها في مجال توفير التعليم الإلكتروني المتميز لجميع الطلاب من جميع المراحل، واحتواء التنامي والإقبال على منصتها.

اضافة اعلان

 


وبموجب الاستحواذ، فقد اندمجت منصة "طموح أكاديمي" بكامل بنيتها التحتية التكنولوجية وخدماتها ومواردها وفرق عملها، بما فيها الكوادر التدريسية وفرق الدعم الفني، مع منصة "جو أكاديمي"، لتعمل تحت مظلتها وباسمها لخدمة المزيد من الطلاب.

 

وقد جاء الاستحواذ كجزء من خطط "جو أكاديمي" التوسعية، التي لا تقتصر على تعزيز تغطية خدماتها الجغرافية، وتسهيل وصول أكبر شريحة من الطلاب لهذه الخدمات، إنما تمتد لتنمية عائلتها سواء من الطلبة، بالتركيز على مدينة إربد، أو من نخبة المعلمين والمعلمات من أصحاب الخبرات، وهو ما يسهم في تقديمها للمزيد من ساعات الشرح عبر الموقع، إلى جانب تمكينها من تنويع وإثراء محتواها التعليمي الضخم المتميز بمصادره الشاملة المبنية على أسس علمية.

 


وفي تعليق له بهذه المناسبة، قال مؤسس "جو أكاديمي" ورئيسها التنفيذي، المهندس علاء جرار: "فخورون بعملية الاستحواذ على "طموح أكاديمي"، والتي تمثل إحدى استثماراتنا التي نسير معها نحو آفاق جديدة، كما ندعم عبرها الشركات الواعدة وسريعة النمو التي تشترك معنا في أهدافنا، والتي نتولى كمستثمر استراتيجي في مجال التعليم، مهمة إزالة العوائق أمامها، وذلك بتوحيد عملياتنا والعمل كمنظومة تربوية وأكاديمية عملاقة تقدم أفضل الحلول والأدوات التعليمية الإلكترونية غير المسبوقة لطلبة جميع مراحل التعليم، وصولاً لتحقيق رؤيتنا الرامية لحوسبة التعليم وضمان تطور مخرجاته لرفد المملكة بأجيال متعلمة تعليماً نوعياً."


وأكد جرار بأن هذا الاستحواذ يعتبر خطوة هامة لـ "جو أكاديمي"؛ مبيناً أنه سيعزز ريادتها لمجال عملها، ومثنياً على جهود كل من أسهم بتسهيل الاستحواذ والاندماج الاستراتيجي من كلا الشركتين.


ويشار إلى أن "جو أكاديمي" تقدم خدماتها في كافة محافظات المملكة للطلاب المسجلين على منصتها من طلبة الصف الأول حتى التوجيهي، والطلبة غير المستوفين لمتطلبات النجاح في الثانوية العامة، وخريجي المرحلة الثانوية العامة والجامعية من الساعين لتنمية مهاراتهم لدخول سوق العمل، عبر مقرها في عمّان، والمعزز بفرع إضافي في إربد مع 23 استوديو مخصصة لتصوير الحصص ومعالجتها، بالتعاون مع معلميها ومعلماتها الذين يزيد عددهم على 400.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2023-08-01 at 6.13.45 PM

الفيديو الكامل لحدث "سامسونج إلكترونكس" Galaxy Unpacked تموز 2023

OPPO RENO 10 IMAGE

OPPO تطلق سلسلة هواتف Reno10 في الأردن بكشف النقاب عن هاتفي Reno10 وReno10 Pro الداعمين لشبكة الجيل الخامس

WhatsApp Image 2023-08-01 at 2.21.25 PM

زين تجدد شراكتها الاستراتيجية مع الهيئة الملكية الأردنية للأفلام

ara

البنك العربي يطلق حلول مصرفية متكاملة للشركات الصغيرة والمتوسطة

WhatsApp Image 2023-08-01 at 12.39.39 PM

"طلبات" الأردن تهدي العملاء سيارتين و12 ليرة ذهب ختاماً لحملتها الاحتفالية بالذكرى السنوية الثالثة لخدمة "طلبات مارت"

WhatsApp Image 2023-07-31 at 8.53.45 PM

شركة البوتاس العربية تحقق (181) مليون دينار أرباحاً صافية في النصف الأول من العام الجاري وتؤكد مواصلة تنفيذ خططها ومشاريعها التوسعية