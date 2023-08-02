"جو أكاديمي" تتوسع في توفير التعليم الإلكتروني المتميز لجميع الطلاب بالاستحواذ على "طموح أكاديمي"

الوكيل الإخباري - أعلنت "جو أكاديمي"، منصة المليون طالب، والتي تعدّ المنصة الأكبر والأحدث للتعليم الإلكتروني التفاعلي في الأردن، عن استحواذها مؤخراً على حصة كبيرة من منصة "طموح أكاديمي"، التي تعد منصة تعليمية إلكترونية، تتخذ من المملكة منذ العام 2020 مقراً لها ولعملياتها، وذلك على طريق تحقيق أهدافها الرامية لتعزيز بصمتها وحضورها في مجال توفير التعليم الإلكتروني المتميز لجميع الطلاب من جميع المراحل، واحتواء التنامي والإقبال على منصتها.

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وبموجب الاستحواذ، فقد اندمجت منصة "طموح أكاديمي" بكامل بنيتها التحتية التكنولوجية وخدماتها ومواردها وفرق عملها، بما فيها الكوادر التدريسية وفرق الدعم الفني، مع منصة "جو أكاديمي"، لتعمل تحت مظلتها وباسمها لخدمة المزيد من الطلاب.

وقد جاء الاستحواذ كجزء من خطط "جو أكاديمي" التوسعية، التي لا تقتصر على تعزيز تغطية خدماتها الجغرافية، وتسهيل وصول أكبر شريحة من الطلاب لهذه الخدمات، إنما تمتد لتنمية عائلتها سواء من الطلبة، بالتركيز على مدينة إربد، أو من نخبة المعلمين والمعلمات من أصحاب الخبرات، وهو ما يسهم في تقديمها للمزيد من ساعات الشرح عبر الموقع، إلى جانب تمكينها من تنويع وإثراء محتواها التعليمي الضخم المتميز بمصادره الشاملة المبنية على أسس علمية.



وفي تعليق له بهذه المناسبة، قال مؤسس "جو أكاديمي" ورئيسها التنفيذي، المهندس علاء جرار: "فخورون بعملية الاستحواذ على "طموح أكاديمي"، والتي تمثل إحدى استثماراتنا التي نسير معها نحو آفاق جديدة، كما ندعم عبرها الشركات الواعدة وسريعة النمو التي تشترك معنا في أهدافنا، والتي نتولى كمستثمر استراتيجي في مجال التعليم، مهمة إزالة العوائق أمامها، وذلك بتوحيد عملياتنا والعمل كمنظومة تربوية وأكاديمية عملاقة تقدم أفضل الحلول والأدوات التعليمية الإلكترونية غير المسبوقة لطلبة جميع مراحل التعليم، وصولاً لتحقيق رؤيتنا الرامية لحوسبة التعليم وضمان تطور مخرجاته لرفد المملكة بأجيال متعلمة تعليماً نوعياً."



وأكد جرار بأن هذا الاستحواذ يعتبر خطوة هامة لـ "جو أكاديمي"؛ مبيناً أنه سيعزز ريادتها لمجال عملها، ومثنياً على جهود كل من أسهم بتسهيل الاستحواذ والاندماج الاستراتيجي من كلا الشركتين.



ويشار إلى أن "جو أكاديمي" تقدم خدماتها في كافة محافظات المملكة للطلاب المسجلين على منصتها من طلبة الصف الأول حتى التوجيهي، والطلبة غير المستوفين لمتطلبات النجاح في الثانوية العامة، وخريجي المرحلة الثانوية العامة والجامعية من الساعين لتنمية مهاراتهم لدخول سوق العمل، عبر مقرها في عمّان، والمعزز بفرع إضافي في إربد مع 23 استوديو مخصصة لتصوير الحصص ومعالجتها، بالتعاون مع معلميها ومعلماتها الذين يزيد عددهم على 400.