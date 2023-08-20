"جو أكاديمي" تحتفل بأوائل الثانوية العامة المتفوقين من طلابها

الوكيل الإخباري - كعادتها في كل عام، وتحت رعاية وزير الثقافة الأسبق والأديب والشاعر الأستاذ الدكتور صلاح جرار، احتفلت "جو أكاديمي"، منصة المليون الطالب، المنصة الأكبر والأحدث للتعليم الإلكتروني التفاعلي في الأردن، بتخريج طلبتها الأوائل والمتفوقين من خريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2022 – 2023، مكرمةً إياهم ضمن حفل أقامته على مسرح قصر الثقافة (عمّان)، وحضره عدد من المسؤولين السابقين والحاليين في وزارة التربية والتعليم، وإلى جانبهم ذوي الطلبة المكرمين، ومعلميها، وممثلي عدد من المبادرات الشريكة والمساندة لها.

وكان الحفل قد اشتمل على العديد من الفعاليات التي تضمنت كلمات ترحيبية، وفقرات إرشادية قادتها مبادرة "عينك على المستقبل" لتوجيه الطلبة لاختيار تخصصاتهم الجامعية المستقبلية بما يتناسب مع ميولهم ومؤهلاتهم.

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كذلك، فقد شهد الحفل تكريم أوائل "جو أكاديمي" من مختلف فروع التوجيهي، فضلاً عن تكريم معلميها المتميزين خلال العام الدراسي ضمن مختلف المواد، والذين كانوا خير ممثل لمعاييرها في توفير المحتوى التعليمي الشامل والمبني على أسس علمية، ملتزمين بنقل وإيصال المعلومة بفعالية مع البرامج والحصص التفاعلية عن بعد والشروحات والمراجعات وغيرها، ومقدمين أفضل ما لديهم من خلاصة علمهم ومعارفهم لطلبتهم عبر المنصة، إلى جانب تكريم ضيوف الشرف وفريق مبادرة "عينك على المستقبل".



وعبر مؤسس "جو أكاديمي" ومديرها العام، المهندس علاء جرار، عن فخره واعتزازه بضم المزيد من طلبة التوجيهي المتفوقين لقائمة طلبتها، الذين تمكنوا معها عبر السنوات ومنذ انطلاقة عملياتها، بفضل اجتهادهم وبدعمها، من الحصول على أفضل النتائج على مستوى المملكة، مبيناً أن هذا التفوق المشرف يبرهن على دور "جو أكاديمي" الفعال في تقديم تعليم إلكتروني نوعي بشكل عصري تفاعلي ينعكس على تطوير مخرجات التعليم، وذلك على يد نخبة من الكوادر التدريسية في المملكة، مسهمةً بتمهيد الطريق أمام الطلبة خاصة طلبة التوجهي الذين تركز عليهم لتحقيق أحلامهم الأكاديمية.



وأضاف جرار قائلاً: "نبارك لطلبتنا المكرمين الذين نعتبر تفوقهم دافعاً لنا للاستمرار بتطوير كل ما نقوم به ونقدمه من حلول وخدمات، وبتحديث منصتنا من الناحية التقنية، متطلعين لأن نواصل تصدر المشهد كخيار مفضل ومساحة للإلهام والتحفيز والإبداع للطلبة من جميع المراحل التعليمية وذويهم، وللمعلمين أيضاً، وتوفير مقومات النجاح والتميز لهم عبر تغييرنا لمفهوم الكفاءة والفعالية ضمن العملية التعليمية اللامنهجية بأدوات عصرية."



هذا وتخلل الحفل دعوة كافة الطلاب والحاضرين للمشاركة في أكبر كرنفال إرشادي للتخصصات الجامعية، والذي تقيمه مبادرة "عينك على المستقبل" بالتعاون مع "جو أكاديمي" تحت شعار "كرنفال عيش حلمك 2023"، حرصاً على تعزيز تجربة الطلبة المكرمين ورعايتهم بما لا يقتصر على تمكينهم من التفوق وتسجيل معدلات عالية في امتحان الثانوية العامة، بل وبما يضمن سيرهم على الطريق الصحيح لمستقبل أكاديمي ومهني يتناسب مع حاجة سوق العمل.

ويشار إلى أن "جو أكاديمي" تعتمد لضمان جودة ما تقدمه من برامج وخدمات بما في ذلك برامج التوجيهي، وبرامج الصفوف الأساسية، وبرامج الجامعات، فضلاً عن البرنامج الدولي، ومحتوى البرنامج الأكاديمي للمدارس، والخدمات التي يمكن الاطلاع عليها عبر الرابط: https://joacademy.com/، على معايير مهنية عالية وضوابط ترتكز على الدقة والجودة التي تتم مراقبتها وتطويرها باستمرار.

















