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"جو أكاديمي" ترعى الجلسة الحوارية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني مع دولة رئيس الوزراء

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جو أكاديمي
الخميس، 21-11-2024 10:22 ص

الوكيل الإخباري-   رعت الشركة الأردنية الرائدة في مجال حلول التعليم الإلكتروني "جو أكاديمي"، الجلسة الحوارية التي عقدها منتدى الاستراتيجيات الأردني مؤخراً مع دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، والتي تعد الأولى له مع القطاع الخاص.

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وكانت رعاية "جو أكاديمي" للجلسة قد جاءت انطلاقاً من حرصها على دعم الفعاليات الهامة التي تناقش تحفيز التغييرات الضرورية في مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع التعليم واتجاهاته وواقعه لإعداد المواهب المواكبة لمتطلبات المستقبل وبالتالي تسريع النمو الاقتصادي، وهو ما يتماشى مع أهداف "جو أكاديمي" التي تلتزم التزماً راسخاً تجاه تحقيق التحول النوعي المنشود في التعليم وربطه بمتطلبات سوق العمل المتطور لبناء اقتصاد وطني قوي ومستدام، وذلك بالاستناد إلى الإبداع والتكنولوجيا في تقديم خدماتها عبر منصتها التي تعد الأكبر والأحدث للتعليم الإلكتروني التفاعلي في الأردن.


وقد ركزت الجلسة التي حضرها أعضاء المنتدى من المستثمرين والاقتصاديين من مختلف الانشطة الاقتصادية في القطاع الخاص، على تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وذلك بهدف تعزيز التشاركية لخدمة رؤية التحديث الاقتصادي وتحقيق أهدافها.


ويشار إلى أن منتدى الاستراتيجيات الأردني الذي انطلق في العام 2012، كان قد تأسس ترسيخاً لإرادة حقيقية من القطاع الخاص بالمشاركة الفاعلة في حوارٍ بناء حول الأمور الاقتصادية التي يعنى بها المواطن الأردني والمجتمع لتحقيق تنميةٍ اقتصاديةٍ شاملة. ويضم المنتدى مؤسساتٍ وشركاتٍ فاعلة من القطاع الخاص الأردني، إضافةً إلى أصحاب الرأي والمختصين والمعنيين بالشأن الاقتصادي.

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