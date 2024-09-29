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"جو أكاديمي" ترعى هاكاثون "غزّثون" في جامعة الحسين التقنية لإيجاد حلول مبتكرة لدعم غزّة

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فعاليات هاكاثون "غزّثون"
الأحد، 29-09-2024 03:04 م

الوكيل الإخباري-   انطلقت فعاليات هاكاثون "غزّثون" الأول من نوعه في جامعة الحسين التقنية، برعاية بلاتينية من "جو أكاديمي"، بهدف إيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه قطاع غزة نتيجة العدوان الأخير.

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وشهد الهاكاثون، الذي جاء بمبادرة من نادي القدس في جامعة الحسين التقنية، مشاركة واسعة من طلبة الجامعات الأردنية، حيث قدم أكثر من 130 فريقًا مشاريعهم المبتكرة في مجالات الصحة، وإدارة المياه، والإيواء، وتقييم الأضرار.


وأكد المهندس علاء جرار، مدير عام ومؤسس "جو أكاديمي"، على أهمية دعم الابتكارات التي تخدم القضية الفلسطينية، وخاصةً في قطاع غزة الذي يعاني من آثار الحرب المدمرة. وأضاف أن "جو أكاديمي" تسعى للمساهمة في تخفيف معاناة أهلنا في فلسطين، حيث قدمت دعماً لأهلنا في غزة من خلال الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، وأطلقت محتوى تعليمياً مجانياً لطلبة القطاع.


وأعرب جرار عن أمله في أن تساهم المشاريع المقدمة في "غزّثون" في خدمة أهلنا في فلسطين، وتوفير حلول عملية للتحديات التي يواجهونها.


ويتوقع أن تساهم المشاريع المقدمة في "غزّثون" في إيجاد حلول عملية للتحديات التي تواجه قطاع غزة، مما سيسهم في إعادة إعماره وتحسين حياة سكانه. ويعد هذا الهاكاثون نموذجًا يحتذى به للتعاون البناء بين مختلف القطاعات لتحقيق أهداف إنسانية وتنموية.


يذكر أن نادي القدس هو مجموعة طلابية شبابية في جامعة الحسين التقنية تعنى بالشأن الفلسطيني والمقدسي ويهدف ليكون امتدادا للوصايا الهاشمية في الجامعة وتبني رؤيتها ويرفع شعار "نادٍ مقدسيُّ القلب، أردنيُّ القالب، يهدفُ لبناء شباب واعٍ بقضيته، مدركٍ لدوره، عامل لقدسه".

 
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