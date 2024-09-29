"جو أكاديمي" ترعى هاكاثون "غزّثون" في جامعة الحسين التقنية لإيجاد حلول مبتكرة لدعم غزّة

وشهد الهاكاثون، الذي جاء بمبادرة من نادي القدس في جامعة الحسين التقنية، مشاركة واسعة من طلبة الجامعات الأردنية، حيث قدم أكثر من 130 فريقًا مشاريعهم المبتكرة في مجالات الصحة، وإدارة المياه، والإيواء، وتقييم الأضرار.
وأكد المهندس علاء جرار، مدير عام ومؤسس "جو أكاديمي"، على أهمية دعم الابتكارات التي تخدم القضية الفلسطينية، وخاصةً في قطاع غزة الذي يعاني من آثار الحرب المدمرة. وأضاف أن "جو أكاديمي" تسعى للمساهمة في تخفيف معاناة أهلنا في فلسطين، حيث قدمت دعماً لأهلنا في غزة من خلال الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، وأطلقت محتوى تعليمياً مجانياً لطلبة القطاع.
وأعرب جرار عن أمله في أن تساهم المشاريع المقدمة في "غزّثون" في خدمة أهلنا في فلسطين، وتوفير حلول عملية للتحديات التي يواجهونها.
ويتوقع أن تساهم المشاريع المقدمة في "غزّثون" في إيجاد حلول عملية للتحديات التي تواجه قطاع غزة، مما سيسهم في إعادة إعماره وتحسين حياة سكانه. ويعد هذا الهاكاثون نموذجًا يحتذى به للتعاون البناء بين مختلف القطاعات لتحقيق أهداف إنسانية وتنموية.
يذكر أن نادي القدس هو مجموعة طلابية شبابية في جامعة الحسين التقنية تعنى بالشأن الفلسطيني والمقدسي ويهدف ليكون امتدادا للوصايا الهاشمية في الجامعة وتبني رؤيتها ويرفع شعار "نادٍ مقدسيُّ القلب، أردنيُّ القالب، يهدفُ لبناء شباب واعٍ بقضيته، مدركٍ لدوره، عامل لقدسه".
-
أخبار متعلقة
-
سامسونج للإلكترونيات تحصد 45 جائزة بما في ذلك جائزتان ذهبيتان في حفل توزيع جوائز "International Design Excellence Awards" 2024
-
تكية أم علي تطلق حملة الشتاء تحت شعار "لأطفالنا في الأردن وغزة"
-
النسور: التخطيط الصناعي ركيزة أساسية لتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي ودعم النمو
-
شركة تويوتا تعقد شراكة مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية لتطوير تقنيات خلايا وقود خالية من الكربون في السعودية
-
شركة الوصل لتجارة المركبات تصبح الوكيل الرسمي الجديد لسيارات "جيلي" في الأردن
-
بنك الإسكان ينفذ تجربة إخلاء وهمية لمباني البنك الرئيسية
-
خبيرٌ بكل معنى الكلمة: كيف يمكّنك هاتف "Galaxy S24 Ultra" من احتراف فن التصوير
-
إنهاء المحادثات المتعلقة بمقترح الإندماج بين بنك الاتحاد والبنك الأردني الكويتي