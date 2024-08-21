"جو أكاديمي" تكرم طلابها من أوائل الثانوية العامة ومعلميهم

الوكيل الإخباري- حققت "جو أكاديمي" مؤخراً إنجازاً جديداً لها، وذلك إثر حصدها نصيب الأسد من نسبة أوائل الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024؛ حيث تمكن 25 طالباً من طلابها من الحلول ضمن قائمة أوائل المملكة الذين بلغ عددهم 36 طالباً وطالبة.

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واحتفاءً بإنجازها الذي يبرهن على كفاءة عملها في نقل المعرفة بأسلوب إبداعي يعتمد على التقنية، كما يشير لما تزخر به المملكة من مواهب طلابية مجتهدة، فقد كرّمت "جو أكاديمي" طلبتها الأوائل من مختلف فروع الثانوية العامة، إلى جانب تكريم أوائل المحافظات، والأوائل من ذوي التحديات البصرية والسمعية، فضلاً عن تكريم معلمي الطلبة الأوائل، وذلك ضمن حفل أقامته تحت رعاية وزير التربية والتعليم الأسبق الدكتور محمد جمعة الوحش، على مسرح قصر الثقافة في مدينة الحسين للشباب.



وكان حفل التكريم الذي حضره ذوي الطلبة المكرمين قد اشتمل على العديد من الفعاليات التي بدأت بعد السلام الملكي، بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء غزة، تبعها تلاوة آيات من القرآن الكريم، وكلمات ترحيبية من راعي الحفل ومؤسس "جو أكاديمي" ورئيسها التنفيذي، المهندس علاء جرار، مختتماً بتسليم راية التفوق من الطلبة الخريجين لطلبة العام الدراسي الجديد، وبافتتاح مبادرة "عينك على المستقبل" الهادفة لتوجيه الطلبة لاختيار تخصصاتهم الجامعية المستقبلية بما يتناسب مع ميولهم ومؤهلاتهم.



وضمن كلمته، هنأ الدكتور محمد جمعة الوحش المكرمين، مشيراً بأن نجاحهم هو ثمرة الإبداع، التي يعول عليها للمشاركة في بناء الوطن والمستقبل كما يريده جلالة الملك الذي يولي التعليم أقصى اهتماماته، مثنياً على مدى الالتزام لدى المكرمين، ومعرباً عن تقديره للمعلمين وأولياء الأمور على دعم الطلبة.



ومن جانبه، قال المهندس جرار في كلمته بأن المرحلة اللاحقة للثانوية العامة تتطلب المزيد من الاجتهاد، مشيراً لثقته بنجاح المكرمين وتميزهم ضمنها، ولأمله بأن يواصلوا مسيرة التميز في كافة المجالات المهنية إثر استكمال دراستهم الأكاديمية، بما يعود على الوطن بالنفع، موجِّهاً الدعوة لطلاب الثانوية العامة الجدد للاستعداد بذكاء للامتحانات عبر الدراسة الجادة المنظمة.



ويشار إلى أن منصة "جو أكاديمي" التي تخدم اليوم أكثر من 1.5 طالب من طلاب الصف الأول حتى التوجيهي، تقدم برنامجاً تعليمياً شاملاً لطلبة التوجيهي، وهو الذي يمزج بين الدروس الافتراضية الحية التفاعلية المصورة لمختلف المواد الدراسية، والدروس المسجلة كنسخة من الدروس الافتراضية الحية التي يمكن الوصول إليها بسهولة عند التسجيل عبر الموقع الإلكتروني:

https://joacademy.com/،