"جو أكاديمي" تكسر فوبيا الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة "التوجيهي"

الوكيل الإخباري - لا تزال مرحلة الثانوية العامة تشكل كابوساً للطلبة ولذويهم؛ باعتبارها المرحلة الأهم التي يترتب على نتائجها مستقبل هؤلاء الطلبة ممن يسعون لتحقيق معدلات مرتفعة للالتحاق بالتخصصات التي يرغبون بدراستها في الجامعة. في هذه المرحلة يتلقى طلبة التوجهي العديد من النصائح للدراسة الجادة والمكثفة للاستعداد للامتحانات، والتي عادة ما تبدأ بعد فترة الامتحانات التجريبية حتى موعد الامتحانات الرسمية، وكأنهم في ماراثون دراسي، وهو ما يزيد حجم الضغط والتوتر النفسي والجسدي.

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وهنا، فإنه وبرغم أهمية استغلال الفترة الفاصلة بين الامتحانات التجريبية والرسمية لتعزيز الجهوزية، إلا أن النصيحة الأثمن تتمثل في الدراسة بذكاء منذ بداية الفصل، مع استراتيجية لا تسمح بتراكم الدروس حتى وقت الامتحانات، وتتيح للطالب تحديد ما ينقصه من المتطلبات واستكمالها، كما تمنحه العديد من المفاتيح للنجاح بتفوق مع الحفاظ على ثقته وهدوئه دون إجهاد.

ولمن لم يبدأ بتطبيق هذه الاستراتيجية منذ بداية الفصل، فإن الفرصة لا تزال سانحة لتعويض ما فات، واستثمار الوقت المتبقي خاصة مع اقتراب موسم الامتحانات التي ستبدأ في الرابع من تموز المقبل، بالاعتماد على المفاتيح التالية:

المفتاح الأول: بدء الدراسة المنظمة فوراً

لحسن الحظ، تقدم "جو أكاديمي"، منصة المليون طالب، والتي تعد الأكبر والأحدث للتعليم الإلكتروني التفاعلي في الأردن، برنامجاً تعليمياً شاملاً لطلبة التوجيهي، يمكن الوصول إليه بكسبة زر.

ويمزج هذا البرنامج بين الدروس الافتراضية الحية التفاعلية المصورة لمختلف المواد الدراسية، والتي تتنوع أشكال المعلومات فيها فتقدم تجربة تحاكي تجربة التواجد داخل القاعة الصفية لكنها أكثر ترفيهاً ومتعة، والدروس المسجلة كنسخة من الدروس الافتراضية الحية. وتقدم "جو أكاديمي" برنامجها هذا مع درجة عالية من المرونة؛ بحيث يمكن للطالب المنضم لمنصتها التي يسهل التسجيل ضمنها مع خطوات بسيطة عبر موقعها الإلكترونيwww.joacademy.education، أو التسجيل من حسابات جوجل وفيسبوك، كما يسهل استخدامها لتصميمها مع واجهة تطبيق بسيطة وأنيقة، اختيار ما يرغب من المواد للالتحاق بالدروس المتعلقة بها، وذلك ضمن حزم واشتراكات متنوعة ومتاحة لدى شبكة نقاط بيع واسعة.



ليس هذا فحسب، بل أن الدروس والمحتوى الأكاديمي والمصادر التعليمية النوعية المبنية على أسس علمية لدى "جو أكاديمي"، والتي يقدمها أكبر عدد من المعلمين من أصحاب الخبرات الذين يمكن للطالب اختيار معلمه المفضل من بينهم، مع إمكانية تغييره بعد بدء البرنامج، تبقى مسجلة في حساب الطالب؛ كي يستطيع الاستفادة منها بأي وقت ولأكثر من مرة لغاية يوم الامتحان الوزاري النهائي وانتهاء صلاحية اشتراكه.



المفتاح الثاني: التدرب الإضافي الذي يعتبر مكملاً لدروس الأونلاين الحية التفاعلية أو المسجلة

وفي هذا المجال، تقدم "جو أكاديمي" عبر منصتها الفرصة للطلبة لتحديد نقاط ضعفهم وحلها مع ما تقدمه لهم من مواد على شكل دوسيات وملخصات وأوراق عمل إضافية لتقييم مستواهم بكل مادة عن طريق الموسوعة على المنصة، إلى جانب تحضيرهم للامتحانات الوزارية وتمكينهم من التغلب على رهبتها مع أسئلة السنوات السابقة وأجوبتها، والتي يمكن الوصول إليها بيسر وسرعة مع إمكانية تنزيلها، فضلاً عن مراجعات ليالي الامتحانات التي توفر عليهم الوقت وتساعدهم في تذكر النقاط الهامة في المواد التي يدرسونها.

المفتاح الثالث: الراحة خلال الدراسة على فترات زمنية منتظمة

ولإدراكها لأهمية الراحة الجسدية والنفسية للتركيز في الدراسة واستيعاب المعلومات وحفظها لمدى طويل، خلافاً للاعتقاد بأن قضاء أطول وقت ممكن من الساعات في الدراسة هو الأفضل في التحصيل، فقد أثْرت "جو أكاديمي" منصتها بالعديد من الأقسام التي يمكن للطالب قضاء وقت راحته عبرها؛ حيث الألعاب والمدونة وجروبات "جو أكاديمي" التي تقدم العديد من المقالات التعليمية التربوية والتثقيفية بعيداً عن المناهج الدراسية.

المفتاح الرابع: الحصول على قسط كافٍ من النوم وعدم إهمال التغذية الجيدة والترطيب بشرب الماء وممارسة التمارين الرياضية

هذه السلوكيات تسهم في الحفاظ على الطاقة والحيوية المطلوبة للدراسة ضمن مساحة يوصى بتخصيصها لهذا الغرض على أن تكون منظمة وخالية من المشتتات، وحسب الجدول الدراسي الذي تم تحديده بالاستفادة من برنامج "جو أكاديمي" للتوجيهي، وهو الذي يسهم في زيادة التركيز وإدارة الوقت بالشكل الأمثل، كما يوفر الجهد والكلف المادية العالية خاصة في ظل الاستغناء معه عن الذهاب إلى المعاهد وحصص التقوية والمراجعة الخصوصية، وبالتالي الحصول على أفضل إنتاجية ونتائج دراسية عند الامتحان.



ولأنه ليس هناك ما هو أجمل من النجاح والتفوق للوقوف في صفوف المتميزين والأوائل، وهو ما تؤمن به "جو أكاديمي"، كما تؤمن بأن الحياة تكون أفضل عند الاستعداد لها، فإنها لا تدخر جهداً لتعزيز استعداد طلبتها من مختلف الصفوف بالتركيز على طلبة التوجيهي للتمكن من ارتقاء سلم الأحلام والطموحات بالاستفادة من قوة العلم والمعرفة التي تقدمها لهم بأدوات عصرية.

وفي هذا السياق، تتيح "جو أكاديمي" لطلبتها التسجيل على منصتها على مدار الساعة 24/24 يومياً، كما تقدم لهم العديد من التسهيلات لبدء الدراسة دون تأخير من خلال خدمة الاشتراك الشهري التي تعمل عبرها على تقسيط مبلغ جميع الدورات على أكثر من شهر، الأمر المعزز بالدعم الفني الذي يقدمه فريق متخصص بخدمة الطالب، وسط تطلعات لتكريم المزيد من أوائل الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023 من طلبتها كما في كل عام.