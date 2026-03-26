جيلي أوتو تصدرت المبيعات في الصين وعززت نموها العالمي المستدام في فبراير 2026

الوكيل الإخباري- واصلت Geely Auto تعزيز حضورها القيادي في صناعة السيارات، محققة أداءً متميزًا محليًا وعالميًا خلال شهر فبراير 2026. وأظهرت أحدث البيانات أن مبيعات سيارات الركاب العالمية بلغت 206,160 وحدة، مسجلة نموًا سنويًا للشهر الثاني على التوالي منذ بداية العام، مع إجمالي مبيعات تراكمية خلال يناير وفبراير وصل إلى 476,327 وحدة، ما عكس استمرار زخم النمو المستقر للشركة.





نمو لافت في مركبات الطاقة الجديدة والتوسع الخارجي



حققت جيلي أوتو أداءً قويًا في قطاع مركبات الطاقة الجديدة (NEV)، حيث بلغ إجمالي مبيعات أول شهرين من العام 241,740 وحدة، بزيادة 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.



وعلى الصعيد الدولي، واصلت الشركة تعزيز تنافسيتها محققة نموًا هائلًا، في مؤشر واضح على نجاح استراتيجيتها العالمية.



أداء قيادي للطرازات الرئيسية



واصلت مجموعة جيلي للسيارات الكهربائية ترسيخ حضورها عبر الطرازات الرائدة:



• تجاوزت مبيعات طراز Geely EX2 حاجز 610,000 وحدة منذ إطلاقه.



• تخطت مبيعات طراز Geely EX5 أكثر من 250,000 وحدة تراكميًا.



وعكس هذا الأداء قوة محفظة المنتجات وتركيز الشركة على تقديم طرازات عالية القيمة، تلبي متطلبات الأسواق المحلية والدولية.



تميز مستدام وحوكمة عالمية



حظيت جيلي أوتو بالاعتراف العالمي بأدائها في الاستدامة والممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، حيث تم إدراجها ضمن “S&P Global Sustainability Yearbook 2026”، لتكون من بين ثماني شركات سيارات عالميًا، والشركة الصينية الوحيدة في القائمة، كما حصلت على لقب “Industry Mover”، مؤكدة ريادتها في تعزيز التنمية المستدامة عالميًا.



التزام مستمر بالنمو والابتكار



مع دخولها مرحلة جديدة تزامنًا مع الذكرى الأربعين لتأسيسها، أكدت جيلي أوتو التزامها بمسار النمو عالي الجودة المبني على الابتكار، مع تحويل التطوير التكنولوجي وتجربة المستخدم إلى قيمة حقيقية، والمساهمة في تطوير قطاع صناعة السيارات في الصين والعالم.