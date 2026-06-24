جيلي الأردن ترعى معرض البحوث والمشاريع الاستقصائية لطلبة الدبلوم العالي لإعداد المعلمين في الجامعة الأردنية

وشهد المعرض عرض مجموعة من البحوث والمشاريع الاستقصائية التي أعدّها طلبة البرنامج، والتي عكست قدرتهم على توظيف البحث العلمي في معالجة التحديات التعليمية المعاصرة واقتراح حلول مبتكرة لها. كما سلطت هذه المشاريع الضوء على أهمية البحث التطبيقي في تطوير ممارسات التدريس وإعداد المعلمين، بما يسهم في رفع كفاءتهم المهنية وتعزيز قدرتهم على مواكبة المستجدات والتطورات المتسارعة في قطاع التعليم.
وتأتي رعاية جيلي الأردن لهذا الحدث في إطار رؤيتها الاستراتيجية الداعمة للمبادرات الأكاديمية النوعية، وحرصها على تعزيز ثقافة الابتكار والبحث العلمي داخل المؤسسات التعليمية، وبناء شراكات فاعلة مع قطاع التعليم تسهم في تطوير مخرجاته والارتقاء بجودة العملية التعليمية.
وأكدت الشركة أن الاستثمار في التعليم يُعدّ أحد المحاور الرئيسة في مسؤوليتها المجتمعية، انطلاقًا من إيمانها بأهمية تمكين الشباب وتزويدهم بالمهارات البحثية والعملية التي تعزز جاهزيتهم للمستقبل، وتمكّنهم من الإسهام الفاعل في التنمية المستدامة وبناء اقتصاد المعرفة.
من جانبها، أشادت الجامعة الأردنية بهذه الشراكة، مؤكدةً أهمية دور القطاع الخاص في دعم البرامج الأكاديمية والتطبيقية، وتعزيز البيئة التعليمية المحفزة على الإبداع والابتكار، وإتاحة الفرص أمام الطلبة لتنمية مهاراتهم البحثية والمهنية وربطها بمتطلبات الميدان التربوي.
ويجسد هذا التعاون بين الجامعة الأردنية وجيلي الأردن نموذجًا للشراكة المثمرة بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص، ويعكس التزام الطرفين بدعم المبادرات التعليمية والبحثية التي تسهم في إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على قيادة التطوير والابتكار في قطاع التعليم بالمملكة.
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