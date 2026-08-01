جيلي الأردن تكشف رسميًا عنEX5 EM-i Geely وتفتتح مرحلة جديدة من التنقل الهجين الذكي

الوكيل الإخباري- كشفت شركة الوصل لتجارة المركبات، الوكيل الرسمي لعلامة جيلي في الأردن وإحدى شركات مجموعة عليان، رسميًا عن سيارة جيليGeely EX5 EM-i الجديدة، خلال حفل إطلاق أُقيم في معرض جيلي – شارع مكة، بحضور نخبة من ممثلي وسائل الإعلام والمؤثرين والشركاء والمهتمين بقطاع السيارات.

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ويشكّل هذا الإطلاق خطوة جديدة تؤكد التزام جيلي بتوسيع نطاق حلول التنقل الذكي والمستدام في السوق الأردني، وتقديم خيارات متطورة تلبي احتياجات العملاء وتواكب التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع السيارات.



ويأتي إطلاقGeely EX5 EM-i امتدادًا لرؤية جيلي في تطوير مركبات تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة وكفاءة استهلاك الطاقة ومتعة القيادة، لتقدم تجربة متكاملة تناسب متطلبات الحياة اليومية وتواكب تطلعات الجيل الجديد من السائقين.



وتعتمد السيارة على منظومة EM-i Super Hybrid المتطورة، التي تجمع بذكاء بين المحرك الكهربائي ومحرك البنزين، وتتيح مدى قيادة إجماليًا يتجاوز 1,000 كيلومتر، إلى جانب معدل استهلاك وقود منخفض يبلغ 4.3 لتر لكل 100 كيلومتر. وتوفر هذه المنظومة مستوى متقدمًا من الكفاءة، من دون المساومة على الأداء أو الراحة أو مرونة الاستخدام.



كما توفرGeely EX5 EM-i ثلاثة أوضاع للقيادة، تشمل الوضع الكهربائي Pure، والوضع الهجين Hybrid، ووضع الأداء Power، ما يمنح السائق مرونة أكبر لاختيار النمط الأنسب وفقًا لطبيعة الطريق ومتطلبات الرحلة، مع انتقال سلس وذكي بين مصادر الطاقة المختلفة.



ولا تقتصر مزايا Geely EX5 EM-i على الكفاءة فحسب؛ إذ تقدم تجربة قيادة متكاملة بفضل اعتمادها على منصة GEA الذكية المخصصة لمركبات الطاقة الجديدة، والتي تسهم في توفير مقصورة رحبة ومستويات متقدمة من الراحة والثبات والسلامة.



وتضم المقصورة مجموعة من التقنيات الرقمية المتطورة، من بينها نظام Flyme Auto الذكي، وشاشة مركزية للمعلومات والترفيه بقياس 15.4 بوصة، وشاشة عدادات رقمية بالكامل، بالإضافة إلى شاشة عرض أمامية ذكية W-HUD بقياس 13.8 بوصة، بما يتيح للسائق الوصول بسهولة إلى معلومات القيادة والوظائف الرئيسية.



كما جُهزت السيارة بحزمة متقدمة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق، صُممت لتعزيز الثقة والحماية وتقديم تجربة أكثر راحة وأمانًا في مختلف ظروف القيادة.



وتعليقًا على هذه المحطة الجديدة في مسيرة العلامة، قال السيد جورج آدم، المدير العام لشركة الوصل لتجارة المركبات – جيلي الأردن:



"يمثل إطلاقGeely EX5 EM-i محطة جديدة في مسيرة جيلي في الأردن، ويعكس التزامنا المستمر بتقديم حلول تنقل متطورة تجمع بين الابتكار والكفاءة والقيمة الحقيقية للعملاء. ومع التطور المتسارع الذي يشهده قطاع السيارات، نواصل الاستثمار في أحدث تقنيات الطاقة الجديدة، لتوفير خيارات تلبي احتياجات السوق الأردني وتواكب تطلعاته المستقبلية".



ويعزز إطلاق Geely EX5 EM-i حضور جيلي المتنامي في فئة مركبات الطاقة الجديدة، بعد النجاح الذي حققته طرازات EX2 وEX5 في السوق الأردني. كما يجسد استراتيجية العلامة الرامية إلى توسيع محفظتها من المركبات الكهربائية والهجينة، وترسيخ مكانتها ضمن العلامات الرائدة في رسم مستقبل التنقل الذكي في المملكة.