الأحد 2026-05-03 01:11 م

جيلي تدخل موسوعة غينيس وتُعيد رسم مستقبل الهايبرد: كفاءة قياسية وتقنيات ذكاء اصطناعي تقود المنافسة العالمية

الوكيل الإخباري-   في خطوة تعكس تحوّلاً جذرياً في موازين صناعة السيارات العالمية، تواصل  Geely Auto ترسيخ حضورها كقوة تكنولوجية صاعدة، لا تكتفي بقيادة ثورة المركبات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن (PHEV) وتقنيات المدى الممتد (REEV)، بل تتجه بثقة إلى قلب قطاع الهايبرد التقليدي (HEV) أحد أبرز معاقل الصناعة اليابانية.

واليوم، لم يعد هذا التوجه مجرد منافسة، بل أصبح إنجازاً موثقاً عالمياً.


إنجاز عالمي موثّق في موسوعة غينيس:


في سابقة تؤكد تفوقها التقني، أعلنت جيلي دخولها رسمياً إلى Guinness World Records، بعد تحقيق رقم قياسي عالمي مذهل في كفاءة استهلاك الوقود بلغ  2.22 لتر/100 كم، ضمن تقنيات الجيل الجديد من نظام i-HEV 2026.


كما سجلت المنظومة كفاءة حرارية استثنائية تصل إلى 48.41%، ما يضعها ضمن أعلى المعدلات المسجلة عالمياً لمحركات الاحتراق الداخلي، ويؤكد قدرتها على إعادة تعريف مفهوم السيارات الهجينة.


 i-HEV ذكاء اصطناعي يقود الأداء:


تعتمد التقنية الجديدة على نظام  i-HEV المدعوم بمنصة AI Power 2.0، التي تقوم بإدارة الطاقة بشكل ذكي وفوري، بما يحقق توازناً مثالياً بين الأداء العالي والاستهلاك المنخفض، دون الحاجة إلى الشحن الخارجي.


أداء متطور على أرض الواقع:


تم تطبيق هذه التكنولوجيا على طرازات  Monjaro و Preface ضمن سلسلة China Star، لتقدم أرقاماً تعكس نقلة نوعية في عالم الهايبرد:


استهلاك يبدأ من 3.98 لتر/100 كم في Preface
استهلاك 4.75 لتر/100 كم (WLTC) في Monjaro
قوة دفع كهربائي تصل إلى 308 حصان
تسارع من 0 إلى 30 كم خلال 1.84 ثانية
تجربة قيادة كهربائية سلسة دون الحاجة للشحن


منظومة رقمية متكاملة:


تعزز جيلي تجربة القيادة عبر دمج أحدث الحلول الرقمية، مع دعم أنظمة:


Flyme Auto
Huawei HiCar


لتقديم تجربة اتصال ذكية ترتقي بتفاعل السائق مع مركبته إلى مستوى جديد.


الصين تعيد رسم خريطة المنافسة ما تحققه جيلي اليوم يتجاوز حدود الأرقام، ليشكل تحولاً استراتيجياً في صناعة السيارات، حيث لم تعد الهيمنة محصورة في فئة معينة من أنظمة الدفع، بل أصبحت المنافسة شاملة من الكهرباء إلى الهايبرد المتقدم.


وبدخولها موسوعة غينيس، تؤكد جيلي أن الابتكار الصيني لم يعد يكتفي بالمنافسة… بل بات يضع المعايير العالمية الجديدة. 

