جيلي تستعد لإطلاق سيارتها الكهربائية الجديدة في السوق الأردني

الوكيل الإخباري- تستعد شركة جيلي لإحداث تحول جديد في عالم التنقّل الحضري في الأردن مع طرح سيارتها الكهربائية الجديدة قريبًا، لتقدّم للعملاء تجربة قيادة متطورة تجمع بين التصميم العصري، والراحة، والمساحة العملية، مع أعلى معايير السلامة.

السيارة، التي لم تُكشف بعد عن جميع تفاصيلها، تُعد من أبرز السيارات الكهربائية المدمجة على مستوى العالم، وقد حققت إنجازًا لافتًا بتصنيفها ثاني أكثر سيارة كهربائية مبيعًا خلال شهر تشرين الأول 2025 في السوق الصيني، إلى جانب كونها تصدّرت قائمة السيارات الأكثر مبيعًا في الصين عبر جميع الفئات خلال عام 2026، ما يعكس مكانتها الرائدة وانتشارها الواسع.



خيار مفضل لآلاف المستخدمين

نجحت السيارة في جذب أكثر من 400 ألف مستخدم خلال أقل من عام في الصين، لترسّخ مكانتها كمعيار مرجعي للسيارات الكهربائية هناك. كما تصدّرت قائمة السيارات الأكثر مبيعًا على مستوى جميع العلامات والفئات في أكبر سوق سيارات عالمي لمدة ثمانية أشهر متتالية، مع مبيعات تجاوزت 50 ألف وحدة في شهر أيلول 2025 وحده.



هذا النجاح التجاري الاستثنائي يعكس جاذبية السيارة وقيمتها التنافسية، إلى جانب جودة التصنيع العالية، والتصميم الأنيق، وتجربة القيادة المريحة، ما يجعلها خيارًا مثاليًا للعملاء في الأردن الباحثين عن حلول تنقّل كهربائية عملية وعصرية وذات قيمة عالية.



مصممة للحياة داخل المدن

تتميّز السيارة الجديدة بأبعادها المدمجة المثالية للقيادة داخل المدن، مع مقصورة داخلية ذكية توفر استغلالًا استثنائيًا للمساحة، إضافةً إلى 36 مساحة تخزين موزعة بعناية لتعزيز راحة المستخدمين، بما في ذلك صندوق أمامي إضافي. أما من حيث التصميم الخارجي، فتأتي السيارة بهوية جيلي المميزة “Smile Face” مع خطوط انسيابية وألوان عصرية تميزها عن غيرها ضمن فئتها.



تقنيات متقدمة وأداء عالٍ الكفاءة

تم تطوير السيارة على منصة GEA العالمية الذكية للسيارات الكهربائية من جيلي، لتجمع بين الأداء العالي والتكنولوجيا المتقدمة المخصصة للقيادة الحضرية. كما تضم نظام FlymeAuto المتطور للترفيه والمعلومات مع تكامل سلس مع الهواتف الذكية، ونظام دفع كهربائي متكامل 11 في 1 يعزز الكفاءة والأداء.



تعتمد السيارة على بطاريات CATL داعمة للشحن السريع، مع نظام دفع خلفي يوفّر نصف قطر دوران صغيرًا يسهل المناورة داخل الشوارع الضيقة ومواقف السيارات. وقد اجتازت السيارة اختبار المناورة (Moose Test) بسرعة 75 كم/س، ما يؤكد مستوى الثبات العالي والسلامة في الظروف الطارئة.