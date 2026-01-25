الأحد 2026-01-25 08:39 م

جيلي تستعد لإطلاق سيارتها الكهربائية الجديدة في السوق الأردني

جيلي تستعد لإطلاق سيارتها الكهربائية الجديدة في السوق الأردني
جيلي تستعد لإطلاق سيارتها الكهربائية الجديدة في السوق الأردني
 
الأحد، 25-01-2026 06:37 م

الوكيل الإخباري-   تستعد شركة جيلي لإحداث تحول جديد في عالم التنقّل الحضري في الأردن مع طرح سيارتها الكهربائية الجديدة قريبًا، لتقدّم للعملاء تجربة قيادة متطورة تجمع بين التصميم العصري، والراحة، والمساحة العملية، مع أعلى معايير السلامة.

اضافة اعلان


السيارة، التي لم تُكشف بعد عن جميع تفاصيلها، تُعد من أبرز السيارات الكهربائية المدمجة على مستوى العالم، وقد حققت إنجازًا لافتًا بتصنيفها ثاني أكثر سيارة كهربائية مبيعًا خلال شهر تشرين الأول 2025 في السوق الصيني، إلى جانب كونها تصدّرت قائمة السيارات الأكثر مبيعًا في الصين عبر جميع الفئات خلال عام 2026، ما يعكس مكانتها الرائدة وانتشارها الواسع.


خيار مفضل لآلاف المستخدمين
نجحت السيارة في جذب أكثر من 400 ألف مستخدم خلال أقل من عام في الصين، لترسّخ مكانتها كمعيار مرجعي للسيارات الكهربائية هناك. كما تصدّرت قائمة السيارات الأكثر مبيعًا على مستوى جميع العلامات والفئات في أكبر سوق سيارات عالمي لمدة ثمانية أشهر متتالية، مع مبيعات تجاوزت 50 ألف وحدة في شهر أيلول 2025 وحده.


هذا النجاح التجاري الاستثنائي يعكس جاذبية السيارة وقيمتها التنافسية، إلى جانب جودة التصنيع العالية، والتصميم الأنيق، وتجربة القيادة المريحة، ما يجعلها خيارًا مثاليًا للعملاء في الأردن الباحثين عن حلول تنقّل كهربائية عملية وعصرية وذات قيمة عالية.


مصممة للحياة داخل المدن
تتميّز السيارة الجديدة بأبعادها المدمجة المثالية للقيادة داخل المدن، مع مقصورة داخلية ذكية توفر استغلالًا استثنائيًا للمساحة، إضافةً إلى 36 مساحة تخزين موزعة بعناية لتعزيز راحة المستخدمين، بما في ذلك صندوق أمامي إضافي. أما من حيث التصميم الخارجي، فتأتي السيارة بهوية جيلي المميزة “Smile Face” مع خطوط انسيابية وألوان عصرية تميزها عن غيرها ضمن فئتها.


تقنيات متقدمة وأداء عالٍ الكفاءة
تم تطوير السيارة على منصة GEA العالمية الذكية للسيارات الكهربائية من جيلي، لتجمع بين الأداء العالي والتكنولوجيا المتقدمة المخصصة للقيادة الحضرية. كما تضم نظام FlymeAuto المتطور للترفيه والمعلومات مع تكامل سلس مع الهواتف الذكية، ونظام دفع كهربائي متكامل 11 في 1 يعزز الكفاءة والأداء.


تعتمد السيارة على بطاريات CATL داعمة للشحن السريع، مع نظام دفع خلفي يوفّر نصف قطر دوران صغيرًا يسهل المناورة داخل الشوارع الضيقة ومواقف السيارات. وقد اجتازت السيارة اختبار المناورة (Moose Test) بسرعة 75 كم/س، ما يؤكد مستوى الثبات العالي والسلامة في الظروف الطارئة.


إطلاق مرتقب في الأردن
من المقرر الإطلاق الرسمي للسيارة في الأردن مع نهاية شهر كانون الثاني، حيث وصلت بعض الوحدات إلى صالة عرض جيلي في شارع مكة بمدينة عمّان، مقابل مكة مول. ويمكن للعملاء حجز تجربة قيادة عبر الهاتف أو عبر الإنترنت، وزيارة المعرض للتعرّف عن قرب على هذه السيارة الكهربائية المميزة والانضمام إلى أوائل المستخدمين الذين سيختبرون مستقبل التنقل الحضري الكهربائي في المملكة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

آبار المياه

أخبار محلية الموافقة على حفر آبار جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز التزويد المائي

رئاسة الوزراء.

أخبار محلية الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة

سفير اليابان لدى المملكة، أساري هيديكي والمفوض العام للمشاركة الأردنية عبد الرزاق عربيات.

أخبار محلية سفير اليابان يثمن مشاركة الأردن في معرض إكسبو 2025 أوساكا – كانساي

مدافئ "غير آمنة"

أخبار محلية تكية أم علي: استبدال نحو 3 آلاف مدفأة "غير آمنة" حتى اليوم

مبنى رئاسة الوزراء

أخبار محلية مجلس الوزراء يصدر جملة قرارات

أزمة سير - أرشيفية

شؤون برلمانية "شركات التأمين": شراء "الكروكات" والتلاعب بها ألحقا خسائر كبيرة بالقطاع

المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف

عربي ودولي ويتكوف: المحادثات الأميركية مع نتنياهو بشأن غزة كانت بناءة وإيجابية

جيلي تستعد لإطلاق سيارتها الكهربائية الجديدة في السوق الأردني

أخبار الشركات جيلي تستعد لإطلاق سيارتها الكهربائية الجديدة في السوق الأردني



 






الأكثر مشاهدة