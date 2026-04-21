جيلي تستهدف 6.5 مليون سيارة بحلول 2030 وتقترب من أكبر 5 شركات عالمياً

الوكيل الإخباري- الأردن – أعلنت Geely Holding Group خلال مؤتمرها الاستراتيجي في بِكِين عن خطتها الطموحة حتى عام 2030، والتي تهدف إلى ترسيخ مكانتها ضمن أكبر شركات السيارات عالمياً، مع التركيز على التوسع الدولي والتحول السريع نحو المركبات الكهربائية والتقنيات الذكية.

أداء قوي ونمو قياسي



تشير أرقام المبيعات والأهداف المعلنة إلى أداء المجموعة بالكامل، والتي تضم عدة علامات تجارية عالمية تشمل Geely Auto وLynk & Co وZeekr وVolvo Cars وProton وغيرها. وقد سجّلت المجموعة أداءً قياسياً في عام 2025، حيث بلغت مبيعاتها العالمية 4.116 مليون مركبة، بزيادة 26% على أساس سنوي، محققةً بذلك خامس عام متتالٍ من النمو القوي، كما ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية والهجينة إلى 2.29 مليون وحدة، ما يمثل 56% من إجمالي المبيعات.



خطة 2030: توسع عالمي وأهداف طموحة



تستهدف مجموعة Geely Holding Group تحقيق مبيعات عالمية تتجاوز 6.5 مليون مركبة سنوياً بحلول عام 2030. وتتركز خطط المجموعة بشكل رئيسي على تعزيز نموها داخل السوق الصيني باعتباره السوق الأساسي والمحرك الأكبر للإيرادات، من خلال زيادة الحصة السوقية في قطاع المركبات التقليدية والكهربائية، وتطوير تقنيات متقدمة تلبي الطلب المحلي المتسارع. كما تسعى المجموعة لتحقيق إيرادات تتجاوز تريليون يوان صيني، مدفوعةً بتوسيع محفظة منتجاتها وتعزيز قدرتها التنافسية داخل الصين.



أداء مستقبلي ونمو متسارع



تتوقع المجموعة أن تتجاوز مبيعاتها السنوية 4 ملايين مركبة بحلول عام 2025، ما يعكس وتيرة نمو قوية مدفوعة بارتفاع الطلب على السيارات الكهربائية والتوسع في الأسواق الناشئة، خاصة في جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية.



كما تواصل المجموعة تعزيز حضورها في الأسواق العالمية، مستفيدة من شراكات استراتيجية مع شركات دولية مثل Renault Group لتطوير وإنتاج مركبات موجهة للأسواق الخارجية.



تقنيات ذكية وتنقل مستقبلي



تركز الاستراتيجية على تطوير أنظمة القيادة الذكية، مع تعميم تقنيات المستوى الثاني، والتوسع في المستوى الثالث، والتوجه نحو التشغيل التجاري للقيادة الذاتية من المستوى الرابع. كما تعتزم الشركة إطلاق أسطول يضم 100 ألف مركبة روبوتاكسي عالمياً بحلول 2030، ضمن منظومة تنقل ذكي متكاملة تعتمد على مركبات مصممة خصيصاً لهذه الخدمات.



تطور في تكنولوجيا البطاريات