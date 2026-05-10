الأحد 2026-05-10 02:33 م

جيلي تسجل مبيعات قياسية وتواصل توسعها العالمي في 2026

جيلي تسجل مبيعات قياسية وتواصل توسعها العالمي في 2026
جيلي تسجل مبيعات قياسية وتواصل توسعها العالمي في 2026
الأحد، 10-05-2026 01:15 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت مجموعة Geely Auto عن تحقيق نتائج مبيعات قياسية خلال الربع الأول من عام 2026، مؤكدة استمرار زخم نموها العالمي مدفوعاً بارتفاع الطلب على السيارات الكهربائية والهجينة، إلى جانب توسعها المتسارع في الأسواق الدولية.اضافة اعلان


وسجلت المجموعة مبيعات إجمالية بلغت 709,358 سيارة خلال الربع الأول، فيما وصلت مبيعات شهر مارس وحده إلى 233,031 سيارة، في أداء يعكس قوة الطلب على طرازاتها المختلفة. كما شكّلت مركبات الطاقة الجديدة (NEV) نحو55% من إجمالي المبيعات، بإجمالي 369,059 وحدة خلال الربع الأول.

وعلى صعيد الأسواق الخارجية، واصلت جيلي تعزيز حضورها العالمي، حيث ارتفعت صادراتها في مارس إلى 81,639 سيارة بنمو سنوي يتجاوز 120%، بينما تجاوزت المبيعات الخارجية خلال الربع الأول 203,024 وحدة، ما يعكس توسع الشركة المتسارع في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط.

وفي إطار استراتيجيتها للتوسع الإقليمي، تعمل الشركة على تعزيز حضورها في الأسواق الناشئة عبر زيادة شبكة التوزيع في دول مثل إندونيسيا وتايلاند، إلى جانب توسعها في الأسواق الأوروبية الرئيسية ضمن خطة تغطي نحو 20 سوقاً أوروبياً.

كما واصلت جيلي ريادتها في قطاع السيارات الكهربائية، محققة مبيعات تراكمية بلغت 2 مليون سيارة كهربائية خلال 37 شهراً فقط، في أحد أسرع معدلات النمو في الصناعة، مع تسجيل طرازات رئيسية مثل Geely EX2 أكثر من 600 ألف تسليم خلال فترة وجيزة.

وعلى الصعيد التقني، عززت الشركة تعاونها مع NVIDIA لتطوير أنظمة القيادة الذكية والذكاء الاصطناعي، بما يشمل تقنيات القيادة الذاتية والمقصورات الرقمية والبنية التحتية السحابية، في خطوة تؤكد توجهها نحو مستقبل التنقل الذكي.

وتعكس هذه النتائج مجتمعةً استمرار تحول جيلي نحو الريادة العالمية في قطاع السيارات، مدفوعة بالابتكار والتوسع الجغرافي والاستثمار في التقنيات المتقدمة.
gnews

أحدث الأخبار

الحكومة تكثف جهودها لضمان وصول المياه بعدالة للمواطنين خلال الصيف

أخبار محلية الحكومة تكثف جهودها لضمان وصول المياه بعدالة للمواطنين خلال الصيف

عثمان الحسنات ينتقد ضعف وتأخر الترويج لمشاركة الأردن في كأس العالم 2026

خاص بالوكيل عثمان الحسنات ينتقد ضعف وتأخر الترويج لمشاركة الأردن في كأس العالم 2026

تعبيرية

المرأة والجمال حمّامات الساونا وتأثيرها على جفاف الشعر

"الميثاق الوطني" النيابية تبحث ترتيبات المرحلة المقبلة

شؤون برلمانية "الميثاق الوطني" النيابية تبحث ترتيبات المرحلة المقبلة

تعبيرية

المرأة والجمال نصائح فعّالة للعناية بالبشرة الحساسة خلال الفصول الانتقالية والصيف

ا

أخبار محلية الإعلان عن مبادرة لتأهيل أحياء سكنية وشوارع تجارية بالعاصمة عمّان

ل

شؤون برلمانية "الحريات النيابية" تؤكد أهمية التوسع بالعفو العام ومراجعة قانون الجرائم الإلكترونية

الكويت: رصد مسيّرات داخل المجال الجوي والتعامل معها وفق الإجراءات

عربي ودولي الكويت: رصد مسيّرات داخل المجال الجوي والتعامل معها وفق الإجراءات

الأكثر مشاهدة