جيلي تسجل مبيعات قياسية وتواصل توسعها العالمي في 2026

الوكيل الإخباري- أعلنت مجموعة Geely Auto عن تحقيق نتائج مبيعات قياسية خلال الربع الأول من عام 2026، مؤكدة استمرار زخم نموها العالمي مدفوعاً بارتفاع الطلب على السيارات الكهربائية والهجينة، إلى جانب توسعها المتسارع في الأسواق الدولية.





وسجلت المجموعة مبيعات إجمالية بلغت 709,358 سيارة خلال الربع الأول، فيما وصلت مبيعات شهر مارس وحده إلى 233,031 سيارة، في أداء يعكس قوة الطلب على طرازاتها المختلفة. كما شكّلت مركبات الطاقة الجديدة (NEV) نحو55% من إجمالي المبيعات، بإجمالي 369,059 وحدة خلال الربع الأول.



وعلى صعيد الأسواق الخارجية، واصلت جيلي تعزيز حضورها العالمي، حيث ارتفعت صادراتها في مارس إلى 81,639 سيارة بنمو سنوي يتجاوز 120%، بينما تجاوزت المبيعات الخارجية خلال الربع الأول 203,024 وحدة، ما يعكس توسع الشركة المتسارع في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط.



وفي إطار استراتيجيتها للتوسع الإقليمي، تعمل الشركة على تعزيز حضورها في الأسواق الناشئة عبر زيادة شبكة التوزيع في دول مثل إندونيسيا وتايلاند، إلى جانب توسعها في الأسواق الأوروبية الرئيسية ضمن خطة تغطي نحو 20 سوقاً أوروبياً.



كما واصلت جيلي ريادتها في قطاع السيارات الكهربائية، محققة مبيعات تراكمية بلغت 2 مليون سيارة كهربائية خلال 37 شهراً فقط، في أحد أسرع معدلات النمو في الصناعة، مع تسجيل طرازات رئيسية مثل Geely EX2 أكثر من 600 ألف تسليم خلال فترة وجيزة.



وعلى الصعيد التقني، عززت الشركة تعاونها مع NVIDIA لتطوير أنظمة القيادة الذكية والذكاء الاصطناعي، بما يشمل تقنيات القيادة الذاتية والمقصورات الرقمية والبنية التحتية السحابية، في خطوة تؤكد توجهها نحو مستقبل التنقل الذكي.



وتعكس هذه النتائج مجتمعةً استمرار تحول جيلي نحو الريادة العالمية في قطاع السيارات، مدفوعة بالابتكار والتوسع الجغرافي والاستثمار في التقنيات المتقدمة.

