جيلي تعزز ثقة العملاء في الأردن عبر شبكة متكاملة لخدمات ما بعد البيع وقطع الغيار

الوكيل الإخباري- عمّان، الأردن – تواصل جيلي تعزيز حضورها في السوق الأردني خلال الفترة الأخيرة، بعد النجاح الذي حققه إطلاق طراز EX2 وتوسيع مجموعتها من المركبات لتلبية احتياجات شريحة أوسع من العملاء، ولم يقتصر هذا التوسع على المنتجات بل رافقه استثمار كبير في تطوير خدمات ما بعد البيع، الذي يعكس التزام العلامة التجارية طويل الأمد تجاه السوق الأردني ويمنح العملاء مزيدًا من الثقة في علامتها التجارية.

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وفي إطار استراتيجيتها لتعزيز كفاءة خدمات ما بعد البيع في المنطقة خلال سنة 2023 أنشأت جيلي مركزها الإقليمي لتوزيع قطع الغيار في دبي، ويضم المركز أحدث أنظمة التخزين والتغليف والشحن بما يضمن سرعة الاستجابة لاحتياجات الأسواق المختلفة في الشرق الأوسط.



ويحتوي المركز حاليًا على أكثر من 17 ألف صنف من قطع الغيار الخاصة بمركبات الاحتراق الداخلي والمركبات الكهربائية، مع معدل توفر يصل إلى 94% للقطع الأساسية، وبفضل موقعه الاستراتيجي يساهم المركز في تزويد الأسواق الإقليمية، بما فيها الأردن، بقطع الغيار خلال فترة تتراوح بين 3 و7 أيام فقط.



ويشكّل هذا المركز حجر الأساس في منظومة خدمات ما بعد البيع لدى جيلي في المنطقة، حيث يضمن وصول قطع الغيار إلى العملاء في الأردن بأسرع وقت ممكن، مما يختصر فترات الانتظار ويعزز تجربة الملكية لدى العملاء.



فيما قامت جيلي بانشاء مركز متخصص لخدمات ما بعد البيع في الاردن بالتعاون مع مجموعة عليان وذلك لتطوير شبكة خدماتها المحلية في الأردن، ويضم المركز مخزونًا من قطع الغيار بقيمة 180 ألف دينار أردني، مع معدل توفر للقطع الأساسية يصل إلى 75% كما يوفر المركز خدمات حجز الصيانة والإصلاح بسهولة عبر المنصات الإلكترونية أو من خلال الخط الساخن المخصص للعملاء.



ويضم المركز فريقًا مؤهلًا من 11 متخصصًا، يشمل فنيي صيانة ومهندسي جودة ومديري قطع غيار، جميعهم حاصلون على تدريبات وشهادات معتمدة من جيلي. ويعمل الفريق وفق أعلى معايير الخدمة لضمان تقديم تجربة احترافية ومتكاملة لجميع مالكي سيارات جيلي في المملكة.



كما أطلقت جيلي رسميًا علامتها الخاصة بخدمات ما بعد البيع “Geely Care+” في الأردن خلال شهر يناير 2026، في خطوة تؤكد أهمية هذه الخدمات كجزء أساسي من استراتيجية العلامة التجارية، وليس مجرد خدمة داعمة بعد الشراء.



ويتيح برنامج “Geely Care+” للعملاء الاستفادة من مزايا تنافسية تشمل سياسات ضمان أكثر شمولية، ومعايير خدمة متقدمة، وسرعة أكبر في الاستجابة لاحتياجات الصيانة والدعم الفني، بما يعزز مستويات الثقة والرضا لدى العملاء.



واشار عبد الرحمن الأخرس، مدير خدمات ما بعد البيع لجيلي في الأردن:

“نؤمن في جيلي بأن بناء الثقة مع العملاء يبدأ من توفير منظومة قوية وموثوقة لخدمات ما بعد البيع. لذلك نلتزم بمبدأ أساسي يتمثل في توفير قطع الغيار قبل طرح أي طراز جديد في السوق، لضمان جاهزية الخدمة منذ اليوم الأول. وسنواصل العمل على تطوير جودة خدماتنا وتعزيز قدراتنا التشغيلية بما يلبي تطلعات عملائنا ويعزز ثقتهم بعلامة جيلي.”