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جيلي تعزز حضورها في الأردن بإطلاق EX5 EM-i الهجينة

جيلي تعزز حضورها في الأردن بإطلاق EX5 EM-i الهجينة
جيلي تعزز حضورها في الأردن بإطلاق EX5 EM-i الهجينة
الأربعاء، 05-08-2026 02:06 م

الوكيل الإخباري-   أطلقت جيلي، بالتعاون مع وكيلها الرسمي في المملكة مجموعة عليان، الإطلاق الرسمي لسيارة Geely EX5 EM-i الجديدة في السوق الأردني، لتكون أحدث إضافة إلى مجموعة مركبات الطاقة الجديدة التي توفرها العلامة التجارية، في خطوة تعزز حضورها في قطاع السيارات الكهربائية والهجينة في المملكة.

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وتوفر  Geely EX5 EM-i مدى قيادة كهربائياً يصل إلى 105 كيلومترات، فيما يتجاوز المدى الإجمالي للسيارة 1000 كيلومتر عند الجمع بين المحركين الكهربائي ومحرك البنزين، مع معدل استهلاك وقود يبلغ 4.3 لترات لكل 100 كيلومتر، ما يجعلها خياراً مناسباً للاستخدام اليومي والرحلات الطويلة على حد سواء.

 

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وتعتمد السيارة على ثلاثة أوضاع للقيادة تشمل الوضع الكهربائي الكامل (EV)، والوضع الهجين (Hybrid)، ووضع الوقود (Fuel)، بما يتيح للسائق اختيار النمط الأنسب وفق ظروف الطريق واحتياجات القيادة، مع تحقيق أفضل توازن بين الأداء والكفاءة.

 

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وتستند السيارة إلى منصة جيلي العالمية الذكية للطاقة الجديدة GEA، التي توفر مقصورة رحبة ومساحات تخزين عملية، إلى جانب منظومة Flyme Auto الذكية، والتي تضم شاشة عدادات رقمية بالكامل، وشاشة معلومات وترفيه قياس 15.4 بوصة، بالإضافة إلى شاشة عرض أمامية ذكية W-HUD بقياس 13.8 بوصة.


وقال المدير العام لجيلي الأردن، جورج آدم، إن إطلاق  Geely EX5 EM-i يعكس التزام الشركة بتعزيز حضورها في قطاع مركبات الطاقة الجديدة في السوق الأردني، مؤكداً أن المملكة تمثل سوقاً استراتيجية ضمن خطط جيلي التوسعية.


وأضاف أن السيارة الجديدة تجمع بين المدى الطويل وكفاءة استهلاك الوقود والتكنولوجيا الذكية، لتقدم حلاً متكاملاً للتنقل اليومي والرحلات الطويلة، مشيراً إلى أن الشركة تواصل العمل على توسيع مجموعة مركباتها الكهربائية والهجينة وتوفير تجربة امتلاك متطورة تلبي تطلعات العملاء في الأردن.

 

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ويأتي إطلاق Geely EX5 EM-i  استكمالاً لنجاح طرازي EX5 وEX2 في السوق الأردني، ضمن استراتيجية العلامة التجارية لتوسيع محفظة مركبات الطاقة الجديدة وتعزيز خيارات التنقل الذكي والمستدام في المملكة.

 

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