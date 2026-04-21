جيلي تعمّق شراكتها الاستراتيجية مع NVIDIA لتسريع تطوير الذكاء الاصطناعي في السيارات الذكية

الوكيل الإخباري- الأردن - أعلنت مجموعة Geely خلال مشاركتها في مؤتمر NVIDIA GTC 2026 عن توسيع تعاونها الاستراتيجي مع شركة NVIDIA، في خطوة تهدف إلى تسريع تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات التنقل الذكي، القيادة الذاتية، والتصنيع الرقمي.

وخلال المؤتمر، أكد لي تشوانهاي، الرئيس التقني في مجموعة جيلي، أن التعاون الجديد سيشمل ثلاثة محاور رئيسية: الذكاء الاصطناعي الفيزيائي (Physical AI)، والذكاء الاصطناعي المؤسسي (Enterprise AI)، والذكاء الاصطناعي الصناعي (Industrial AI)، بما يرسّخ أسس الجيل القادم من حلول التنقل الذكي.



تطوير أنظمة القيادة الذكية والروبوتاكسي



في مجال القيادة الذكية، ستعمل جيلي على دمج نظامها المتقدم G-ASD مع تقنيات NVIDIA مثل Alpamayo وCosmos وNuRec، بهدف تحسين كفاءة التطوير والمحاكاة والتحقق من أنظمة القيادة الذاتية.



تكامل بين الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة



يعتمد هذا التعاون على تكامل قوي بين قدرات NVIDIA في الحوسبة المتقدمة ومنصات الذكاء الاصطناعي، وبين خبرة جيلي في أنظمة السيارات والبيانات الضخمة، حيث تمتلك الشركة أسطولاً يضم ملايين المركبات المزودة بأنظمة مساعدة قيادة، مع مليارات الكيلومترات من بيانات القيادة الفعلية.

ويهدف هذا التكامل إلى تسريع تطوير تقنيات القيادة الذاتية من خلال الدمج بين المحاكاة الرقمية والبيانات الواقعية، بما يرفع مستويات الأمان والدقة.



مصانع ذكية وتطوير صناعي متقدم



على مستوى الذكاء الاصطناعي الصناعي، ستعتمد جيلي على تقنيات NVIDIA Omniverse لتطوير المصانع الرقمية وأنظمة التصميم الذكية، ما يساهم في رفع كفاءة البحث والتطوير وتسريع عمليات التصنيع.



كما ستستخدم جيلي بنية NVIDIA الحوسبية المتقدمة لتسريع تحولها إلى شركة تعتمد بالكامل على الذكاء الاصطناعي في عملياتها التشغيلية.



رؤية مستقبلية نحو القيادة الذاتية الكاملة



وفي إطار تطوير حلول التنقل الذكي، ستتعاون جيلي مع شركاء منظومة التكنولوجيا لتطوير وتسويق خدمات الروبوتاكسي بالاعتماد على بنية NVIDIA DRIVE AGX Hyperion، بما يعزز قدرة الأنظمة على التعامل مع سيناريوهات القيادة المعقدة ويرفع مستويات الأمان.