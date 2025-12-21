جيلي تقود الابتكار: محركها وراء قوة مرسيدس CLA 220 هايبرد 2026

الأحد 2025-12-21 04:51 م

الأحد، 21-12-2025 04:23 م
الوكيل الإخباري-   في خطوة تؤكد نفوذها الهندسي العالمي، تلعب مجموعة جيلي دورًا رئيسيًا في قلب سيارة مرسيدس-بنز CLA 220 هايبرد موديل 2026، حيث يعكس المحرك المستخدم خبرة جيلي المتقدمة في التصميم والهندسة الدقيقة، وقدرتها على تطوير محركات عالية الكفاءة تلبي متطلبات الأسواق العالمية.اضافة اعلان


وبحسب موقع CarNewsChina، تعتمد مرسيدس CLA 220 هايبرد 2026 على محرك 1.5 لتر توربو يتم إنتاجه في الصين، ما يعكس الثقة الكبيرة التي توليها العلامة الألمانية للخبرات الهندسية الصينية في الجيل الجديد من سياراتها الهجينة.

ويجمع نظام الدفع الهجين بين محرك بنزين بقوة 188 حصانًا ومحرك كهربائي يولد 30 حصانًا، مع تقنيات متقدمة لاستعادة الطاقة وتحسين استهلاك الوقود، ليصل الناتج الإجمالي إلى 208 أحصنة وعزم دوران يبلغ 380 نيوتن-متر. وتحقق السيارة تسارعًا من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 7.1 ثوانٍ، مع سرعة قصوى تصل إلى 210 كيلومترات في الساعة.

ويعكس تصميم CLA 220 لغة مرسيدس الحديثة، من خلال الشبك الأمامي المضاء بنجمة كرومية مميزة وشرائط إضاءة مستمرة، إلى جانب مساحة تخزين خلفية عملية تبلغ 405 لترات. أما المقصورة الداخلية، فهي مجهزة بأحدث أنظمة MBUX وMB.OS مع شاشات Superscreen مدعومة بالذكاء الاصطناعي، لتقديم تجربة قيادة رقمية متطورة.

وبفضل بصمتها الهندسية، لم تعد مرسيدس CLA 220 مجرد سيارة هايبرد تقليدية، بل أصبحت نموذجًا لتقدم الصناعة الصينية في ابتكار المحركات المتطورة، ودليلًا على قدرة الشراكات العالمية على تقديم سيارات تجمع بين الأداء العالي والكفاءة والتقنيات المستقبلية
 
 


