جيلي تكشف عن مستقبل التنقل الذكي في معرض بكين 2026 وتستعرض أول روبوتاكسي مصمم بالكامل

الوكيل الإخباري- قدمت مجموعة جيلي أوتو عرضًا لافتًا خلال مشاركتها في معرض بكين الدولي للسيارات 2026، حيث كشفت عن توجهاتها المستقبلية في عالم التنقل الذكي، مستندة إلى منظومة متكاملة من التقنيات المتقدمة التي تضع الذكاء الاصطناعي في صميم تجربة القيادة.

أبرز ما جاء في المشاركة كان الكشف عن نموذج EVA Cab، وهو أول روبوتاكسي يتم تطويره في الصين ليكون مخصصًا بالكامل لخدمات النقل الذاتي، وليس مجرد نسخة معدلة من سيارة تقليدية. هذا التوجه يعكس تحولًا واضحًا في صناعة السيارات نحو تصميم مركبات مبنية من الأساس لتلائم بيئة القيادة الذاتية وخدمات التنقل المشترك.

تصميم يخدم التجربة قبل كل شيء

ركزت جيلي في EVA Cab على إعادة تعريف تجربة الركاب، حيث تم اعتماد تصميم داخلي مرن ومفتوح يعزز التفاعل والراحة، مع أبواب منزلقة لتسهيل الدخول والخروج، خاصة في البيئات الحضرية المزدحمة. كما تم توظيف عناصر تصميم مبتكرة تضيف طابعًا مريحًا وإنسانيًا داخل المقصورة، في محاولة لجعل تجربة التنقل الذاتي أكثر قبولًا للمستخدمين.



تقنيات متقدمة تقود المشهد

من الناحية التقنية، يحمل النموذج مجموعة من أبرز الابتكارات في القطاع، من بينها:

نظام قيادة ذاتية متقدم من المستوى الرابع، ما يعني إمكانية التشغيل بدون تدخل بشري في ظروف محددة



منظومة استشعار عالية الدقة تعتمد على LiDAR متطور قادر على قراءة الطريق لمسافات بعيدة

منصة حوسبة فائقة تتيح معالجة البيانات بشكل لحظي، وهو عنصر أساسي لسلامة وكفاءة القيادة الذاتية



كما اعتمدت جيلي على بنية إلكترونية جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تتيح ربط جميع أنظمة السيارة ضمن منظومة واحدة، ما يعزز سرعة الاستجابة ويُحسن من الأداء العام.

الأمان والموثوقية في المقدمة



تولي جيلي جانب الأمان أهمية كبيرة، حيث طورت أنظمة حماية رقمية متقدمة تشمل تشفير البيانات وتأمين الاتصال بين السيارة والبنية التحتية الرقمية. ويأتي ذلك في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بالأمن السيبراني في السيارات الذكية.



من الاختبار إلى التشغيل الفعلي

تعمل جيلي منذ سنوات على تطوير خدمات النقل الذكي عبر شركتها التابعة CaoCao Mobility، وقد بدأت بالفعل تجارب تشغيلية للروبوتاكسي في عدد من المدن الصينية. وتهدف الشركة إلى إطلاق النسخة التجارية من EVA Cab خلال السنوات القليلة المقبلة، مع التوسع التدريجي في هذا النوع من الخدمات.

رؤية أوسع من مجرد سيارة



لم تقتصر مشاركة جيلي على EVA Cab فقط، بل شملت عرضًا لمنظومة متكاملة من التقنيات، مثل:

بنى كهربائية عالية الجهد تدعم الشحن السريع

بطاريات متطورة من الجيل القادم

أنظمة قيادة ذكية ومقصورات رقمية

تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة المركبات والطاقة

هذه المنظومة تعكس توجه الشركة نحو بناء نظام تنقل شامل يربط بين السيارة، والبنية التحتية، والخدمات الرقمية ضمن إطار واحد.



تحول استراتيجي نحو الذكاء الاصطناعي

تؤكد جيلي من خلال هذه المشاركة أنها لم تعد مجرد شركة تصنيع سيارات، بل أصبحت لاعبًا رئيسيًا في مجال تكنولوجيا التنقل. وتعتمد استراتيجيتها على دمج الذكاء الاصطناعي في جميع مراحل تطوير المركبات، من التصميم وحتى التشغيل، بهدف تقديم تجربة أكثر أمانًا وكفاءة.