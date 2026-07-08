جيلي تواصل تحقيق أرقام قياسية عالمياً في النصف الأول من 2026

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الوكيل الإخباري- تواصل مجموعة جيلي للسيارات تعزيز مكانتها كواحدة من أسرع شركات السيارات نمواً على مستوى العالم، بعدما حققت أداءً قياسياً خلال النصف الأول من عام 2026، بعد الطلب المتزايد على طرازاتها، وفي مقدمتها السيارة الكهربائية EX2 التي واصلت تسجيل حضور قوي في الأسواق العالمية. اضافة اعلان





وسجلت جيلي مبيعات عالمية بلغت 1,422,958 مركبة خلال الأشهر الستة الأولى من العام، فيما ارتفعت مبيعاتها الخارجية إلى 474,228مركبة، محققةً نمواً سنوياً بنسبة 158%، ومتجاوزة بذلك إجمالي مبيعاتها الخارجية المسجلة خلال عام 2025 بأكمله.



كما واصلت جيلي EX2 ترسيخ مكانتها كأحد أبرز الطرازات الكهربائية بعد أن حققت مبيعات عالمية قوية خلال النصف الأول من العام، حيث حقق طراز Geely EX2مبيعات تراكمية قاربت 250 ألف مركبة خلال النصف الأول من العام، من بينها أكثر من 50 ألف مركبة خلال شهر حزيران وحده، ليصبح واحداً من أكثر سيارات الركاب الصينية مبيعاً. بالتزامن مع توسع جيلي في عدد من الأسواق الأوروبية والعالمية.



وعلى المستوى المحلي، انعكس هذا على أداء جيلي في الأردن، حيث واصلت العلامة التجارية تحقيق نمو في مبيعاتها خلال شهر حزيران مقارنة بالشهر السابق، بقيادة جيلي EX2 التي حافظت على مكانتها كأفضل سيارة كهربائية بالكامل مبيعاً في السوق الأردنية، إلى جانب استمرارها في تصدر فئة سيارات B-SUV.



ويعود هذا النجاح إلى ما توفره السيارة من مزيج يجمع بين الأداء العملي، وتجربة القيادة المتميزة، ما جعلها خياراً مفضلاً لدى شريحة واسعة من العملاء في المملكة.



وشكلت مركبات الطاقة الجديدة المحرك الرئيسي لهذا النمو، حيث بلغت مبيعاتها الخارجية 277,189مركبة، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 585% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتستحوذ على 59% من إجمالي المبيعات الخارجية للشركة. كما حققت جيلي إنجازاً جديداً خلال شهر حزيران، بعد تجاوز مبيعاتها الخارجية حاجز 100ألف مركبة للمرة الأولى في تاريخها، مسجلةً أعلى أداء شهري لأعمالها العالمية.



وتستعد جيلي خلال الشهر الحالي لتعزيز حضورها في السوق الأردنية عبر إطلاق أول طراز لها من المركبات الهجينة القابلة للشحن الخارجي (PHEV)، والذي ينتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، ويوفر مدى قيادة أطول وكفاءة عالية في استهلاك الطاقة، بما يمنح العملاء خيارات تنقل أكثر مرونة ويواكب توجهات التنقل المستدام.



