جيلي وفولفو يغيران قواعد السلامة في السيارات مع أكبر مركز اختبار في العالم

الوكيل الإخباري- كشفت مجموعة جيلي الصينية الرائدة عن افتتاح أكبر مركز لاختبارات السلامة في العالم في منطقة هانغتشو باي بمقاطعة تشجيانغ، مستندة في تصميمه وتطويره إلى خبرة فولفو المشهورة عالميًا في مجال سلامة السيارات. ويأتي هذا المشروع باستثمار يتجاوز 2 مليار يوان صيني (نحو 290 مليون دولار أمريكي)، ليشكل نقلة نوعية في مفهوم السلامة، لا تقتصر على حماية الركاب أثناء الحوادث، بل تمتد لتشمل الأمن السيبراني، وحماية البيانات، والصحة العامة.





وبحسب موقع CarNewsChina، يُعد مركز اختبارات السلامة الجديد الذي افتتحته مجموعة جيلي في هانغتشو باي الأكبر من نوعه على مستوى العالم، وقد تم تطويره بالاعتماد على الخبرات العميقة لفولفو في مجال السلامة، ليكون منصة مفتوحة تهدف إلى وضع معايير جديدة لاختبارات التصادم، والأمن السيبراني، وسلامة أنظمة المركبات الذكية.



ويأتي المركز ضمن إطار عمل جيلي الجديد “السلامة الشاملة 2.0”، الذي يطمح إلى تحقيق أهداف طموحة تشمل صفر وفيات، صفر أضرار صحية، صفر خسائر مادية، وصفر اختراق للخصوصية، في رؤية تعكس توجه الشركة نحو مفهوم متكامل لسلامة السيارات المستقبلية.



ويمتد المركز على مساحة ضخمة تبلغ نحو 45 ألف متر مربع، ويضم أحدث المختبرات المتخصصة، بما في ذلك محاكاة أنظمة القيادة المساعدة، واختبارات حماية المشاة، وفحص أمان الشبكات داخل المركبات. وخلال حفل الافتتاح، استعرضت جيلي قدرات المنشأة عبر تنفيذ تصادم مباشر بين سيارتين من طراز Lynk & Co 900، في خطوة تؤكد جاهزية المركز لإجراء اختبارات واقعية ومتقدمة.



وسجل المركز خمس أرقام قياسية عالمية، من بينها أكبر مختبر لسلامة السيارات في العالم بمساحة 81,930 مترًا مربعًا، وأطول مضمار داخلي لاختبارات التصادم بطول 293 مترًا، إضافة إلى أكبر نفق هواء قابل لتعديل المناخ والارتفاع بمساحة 28,536 مترًا مربعًا، وأكبر منطقة مخصصة لاختبارات التصادم بزوايا عشوائية تتراوح بين 0 و180 درجة بمساحة 12,709 أمتار مربعة. كما يوفر المركز 27 نوعًا مختلفًا من اختبارات السلامة تحت سقف واحد، ليصبح الأكثر تنوعًا في صناعة السيارات عالميًا.



وأكدت جيلي أن المركز سيكون متاحًا أمام جميع شركات صناعة السيارات، ليعمل كمنصة عالمية لتطوير معايير السلامة ورفعها إلى مستويات غير مسبوقة، بما يسهم في تعزيز ثقة المستهلكين في سيارات المستقبل. ويعكس هذا الإنجاز رؤية مؤسس جيلي لي شوفو منذ تأسيس الشركة عام 2002، حيث نجح في تحويل الاستفادة من خبرات فولفو في السلامة إلى واقع ملموس، واضعًا جيلي في صدارة شركات السيارات عالميًا على صعيد السلامة والابتكار.

