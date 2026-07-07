جيلي EX2 تحافظ على صدارة فئتها في الأردن للشهر الثاني على التوالي

ويأتي هذا الإنجاز امتدادًا للنتائج المميزة التي سجلتها EX2 خلال شهر أيار، لتواصل حضورها القوي في السوق الأردني، في ظل تزايد توجه المستهلكين نحو السيارات الكهربائية التي تجمع بين الاعتمادية والكفاءة وسهولة الاستخدام في الحياة اليومية.
تتمتع جيلي EX2 بمجموعة من المزايا التي عززت مكانتها ضمن فئتها، أبرزها المقصورة الداخلية الواسعة التي توفر مستوى عالياً من الراحة، إلى جانب نظام الدفع الخلفي الذي يمنح السائق تجربة قيادة متوازنة تجمع بين السلاسة والثبات والأداء العملي.
ويمثل هذا الأداء نجاح استراتيجية جيلي في توفير حلول تنقل حديثة ترتكز على التكنولوجيا المتقدمة، والتصميم العصري، والكفاءة التشغيلية، مع المحافظة على قيمة تنافسية تلائم احتياجات العملاء في المملكة.
ويستند هذا النجاح أيضًا إلى المنظومة المتكاملة التي توفرها جيلي لمالكي سياراتها في الأردن، والتي تشمل خدمات ما بعد البيع، وتوفر قطع الغيار، والدعم الفني، بما يسهم في تعزيز تجربة الملكية ورفع مستويات رضا العملاء على المدى الطويل.
وتواصل جيلي توسيع حضورها في السوق الأردني من خلال تقديم طرازات تلبي متطلبات التحول نحو التنقل المستدام، مع التركيز على الجمع بين الابتكار والكفاءة والقيمة، بما يواكب تطلعات المستهلك الأردني.
كما تستعد الشركة خلال الفترة المقبلة لإطلاق أولى سياراتها الهجينة القابلة للشحن الخارجي (PHEV) في الأردن، في خطوة تعكس التزامها بتقديم خيارات تنقل أكثر تنوعًا واستدامة، ودعم تطور قطاع المركبات الصديقة للبيئة في المملكة.
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