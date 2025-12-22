جيني تختتم العام بجائزة استثنائية قيمتها 25,000 دينار أردني لأحد ركّابها

07:06 م

الوكيل الإخباري- اختتمت جيني، المنصة الرائدة في خدمات التنقّل الذكي في المنطقة، أكبر حملاتها الترويجية لنهاية العام حتى اليوم، بتتويج "حمزة عصام الدواهده" فائزًا بالجائزة الكبرى البالغة 25,000 دينار أردني، وجاء الإعلان خلال حفل ختامي شهد حضورًا واسعًا من شركاء جيني ووسائل الإعلام وعدد من الجهات المعنية، ليشكّل المحطة الختامية لحملة "مع جيني… حظّك عالي وجائزة الـ25 ألف بالعلالي"، وهي حملة امتدت على مستوى مدينة عمّان، وحوّلت المشاوير اليومية إلى تجربة تفاعلية مشتركة عزّزت روح المشاركة والاحتفال بين أفراد المجتمع. اضافة اعلان





وانطلقت الحملة خلال الفترة من 3 إلى 20 ديسمبر، حيث قدّمت جيني من خلالها تجربة تفاعلية شفافة تجاوزت مفاهيم الجوائز التقليدية، حيث تحوّل كل مشوار يقوم به الركّاب إلى بطاقة فعلية يتم إدخالها مباشرة في صندوق السحب المتنقّل، ليصبح كل مشوار فرصة حقيقية وملموسة للفوز.



وإلى جانب الجائزة الكبرى، وسّعت الحملة نطاق المكافآت لتشمل شريحة أوسع من المجتمع عبر سحبين مباشرين، قام خلالهما عدد من المؤثرين باختيار 20 فائزًا بجوائز قيّمة شملت أجهزة آيفون 17، وأجهزة ماك بوك إير، وليرات ذهب، وأجهزة بلايستيشن 5، إضافة إلى جوائز نقدية.



وشكّل فريق الماجينتا القلب النابض للحملة، حيث مثّل نقطة التواصل المباشرة مع الجمهور، وحضر في مختلف أحياء العاصمة والمراكز التجارية والمناطق الحيوية، وأسهم وجود الفريق في تعزيز التفاعل المباشر مع الركّاب ودعم لحظات السحب المباشر على أرض الواقع، ما أضفى طابعًا شخصيًا وقريبًا على التجربة، وحوّل جيني من خدمة رقمية إلى تجربة مجتمعية متكاملة تنبض بالحضور والتواصل.



وجرى تعزيز هذا الزخم الميداني عبر مزيج متكامل من القنوات الرقمية والتقليدية، ما أسهم في رفع مستويات المشاركة والتفاعل على مستوى مدينة عمّان، كما رسّخت لوحات الإعلان الرقمية الخارجية في المواقع الحضرية الرئيسية حضورًا بصريًا قويًا ومستمرًا للحملة، فيما وسّعت المنصات الرقمية من نطاق الوصول إلى الجمهور في مختلف الأوقات والأماكن.



وامتد زخم الحملة إلى الإذاعة والمنصات الرقمية، من خلال بث مباشر لمذيعين إذاعيين من داخل شاحنة جيني المتنقّلة أثناء تجوالها في المدينة، ما حوّل اللحظات الإذاعية إلى جزء حيّ من تجربة الحملة، وترافق ذلك مع مشاركات لصنّاع المحتوى، وتغطية تلفزيونية، وحضور واسع في وسائل الإعلام المحلية، ما أسهم في تعزيز انتشار الحملة وتوسيع نطاق تأثيرها.



كما أسهمت أغنية قصيرة خاصة بالحملة في ترسيخ هوية سمعية مميّزة، جمعت بين الصوت والحضور الميداني والمشهد البصري ضمن تجربة واحدة متكاملة وعالية الإيقاع.



وبهذه المناسبة، صرّحت أماندا ياسمينه، المدير التنفيذي للتسويق في شركة جيني، قائلة: "سعينا إلى توسيع حضور جيني ليشمل المدينة نفسها، وليس فقط المنصة الرقمية، وقد نجحت الحملة في تحويل المشاوير اليومية إلى تجربة مشتركة، وترسيخ مكانة جيني كعنصر فاعل في الحياة الحضرية، كما أن الحماس والطاقة التي لمسناها ميدانيًا تعكس قيمة هذا النهج وتدفعنا إلى الاستمرار والتقدّم."

ومع اختتام هذا العام، تمثل هذه الحملة محطة هامة في مسيرة تطور جيني ورؤيتها للمستقبل، ومن خلال التزامها بروح العطاء، تؤكد جيني مجددًا على مهمتها في توفير تنقّل موثوق ومتاح للجميع، مؤكدة أن الركّاب هم القوة الدافعة للشركة.



ومع الانتقال إلى العام الجديد، يبقى التركيز منصبًا على تسخير التكنولوجيا والإبداع لضمان أن يكون كل مشوار تجربة تتمحور حول الناس بقدر ما تتعلق بالوجهة.



جيني هي منصة رائدة في خدمات التنقّل الذكي، تقدّم خدماتها في عدد من مدن المنطقة، وتوفّر حلول نقل موثوقة، توفيرية، ومناسبة للاستخدام اليومي.



تربط جيني الركّاب بسائقين موثوقين عبر تجربة رقمية سلسة، وتواصل الابتكار في كيفية تنقّل الأفراد داخل المدن، انطلاقًا من شعارها الثابت: "أفضل طريقة تختارها".

