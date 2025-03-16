جيني تُطلق حملة "مشوارك للخير ووجهته غزة" لدعم العائلات في غزة

تسعى هذه الحملة إلى تقديم الدعم والمساندة للعائلات المحتاجة في غزة مع اقتراب شهر رمضان المبارك. وكجزء من الحملة، خصصت جيني 15% من قيمة المشاوير التي يقوم بها الركاب خلال الحملة لتمويل الطرود الغذائية والمستلزمات الأساسية. ولا تقتصر هذه الحملة على الدعم المالي فحسب، بل تعكس إيمان جيني بأن المسؤولية الاجتماعية الحقيقية تتحقق من خلال العمل الجماعي وإحداث تأثير ملموس.
إلى جانب المساهمة المالية، شارك موظفو جيني في تعبئة وتجهيز صناديق المساعدات الغذائية بالتعاون مع تكية أم علي. وتجسد هذه المشاركة قناعة جيني بأن المسؤولية الاجتماعية الحقيقية لا تقتصر على التبرعات، بل تتطلب العمل والمشاركة والشعور بالمسؤولية المشتركة تجاه المحتاجين.
ويؤكد هذا التعاون بين جيني مع تكية أم علي على الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص في جهود الإغاثة الإنسانية، كما يعزز التزام الشركة بتسخير منصاتها لإحداث أثر اجتماعي إيجابي. ومع حلول شهر رمضان، شهر العطاء والتكافل، تهدف هذه الحملة إلى نشر الأمل والتخفيف من معاناة العائلات التي تواجه ظروفًا صعبة.
تبقى جيني ملتزمة بإحداث فرق حقيقي من خلال الحملات التي تعزز التضامن وتوفر الدعم الفعلي لمن هم في أمسّ الحاجة إليه. وتبرهن هذه الحملة قوّة العمل الجماعي والتأثير الإيجابي الذي يمكن أن تحققه الشركات والمجتمعات والأفراد معًا.
-
أخبار متعلقة
-
افتتاح محطة وقود جديدة تابعة لشركة المناصير للزيوت والمحروقات باسم محطة الحسينية
-
العلوم التطبيقية تحقق مراتب متقدمة في تصنيف QS 2025 للتخصصات الأكاديمية
-
مسؤولو "البوتاس العربية": السوق البريطاني فرصة واعدة لزيادة صادرات الشركة وتعزيز حضورها في الأسواق الأوروبية
-
استمتع بتجربة سلسلة Galaxy S25 الجديدة وواجهة One UI 7 على تطبيق Try Galaxy المتوفر حالياً باللغة العربية في الأردن
-
مستشفى ابن الهيثم ينجح في إجراء جراحة معقدة لطفل يعاني من متلازمة نادرة
-
شركة القدس تنظم يوماً طبياً لموظفيها وعائلاتهم بالتعاون مع شركة نات هيلث
-
بنك الإسكان ينظّم إفطاراً خيرياً في متحف الأطفال الأردن
-
البنك العربي يدعم مبادرة مركز هيا الثقافي الرمضانيّة "أرسم بسمة"