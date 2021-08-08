حاسوب HUAWEI MateBook D15 الجديد كليًا متاح للطلب المسبق بالأردن

الوكيل الاخباري - أعلنت شركة هواوي عن إتاحة الحاسوب المحمول HUAWEI MateBook D15 الجديد كليًا للطلب المسبق في الأردن.

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ويعدّ الحاسوب هذا جزءًا من مجموعة جديدة من أجهزة هواوي المبتكرة الفائقة، والتي تشمل جهازين سيتوفران قريبًا في الأردن، هما الجهاز اللوحي الجديد كليًا HUAWEI MatePad Pro، وأول شاشة عرض رائدة مستقلة لهواوي HUAWEI MateView.





قامت هواوي بتحديث سلسلة حواسيب HUAWEI MateBook D من خلال إطلاق حاسوب HUAWEI MateBook D15 المحمول، والذي يأتي بهيكل معدني رفيع وخفيف لسهولة الحمل.

يأتي الحاسوب المحمول الجديد مزودًا بشاشة عرض كاملة من هواوي - HUAWEI FullView - المريحة للعين لتجربة مشاهدة واقية وغامرة، مع معالج Intel® CoreTM i3-10110U من الجيل العاشر للطاقة والموثوقية، بالإضافة إلى العديد من الميزات التي تجعله واحدًا من أكثر أجهزة الحواسيب المحمولة مقاس 15 بوصة المطلوبة اليوم.



قدرات الأجهزة الفائقة تقدم تجربة مكتبية ذكية



توفر الأجهزة الفائقة لغة مشتركة لأنواع مختلفة من الأجهزة للاتصال والتعاون، مما يوفر لك تجربة سلسة وآمنة تستخدم التكنولوجيا الموزعة لتلبية الاحتياجات المتنوعة في جميع أنواع السيناريوهات.

فببساطة، يمكن توصيل حاسوب HUAWEI MateBook D15 المحمول بشاشة HUAWEI MateView عبر كابل USB-C لإنشاء محور مترابط يخترق الحدود لتحقيق أقصى قدر من الإنتاجية والإبداع والكفاءة.

سواء كنت في المكتب أو تعمل من المنزل، يمكن للأجهزة الفائقة العمل معًا بسلاسة لتقديم طرق مستقبلية لإنجاز المهام.

تتمثل الميزة الأكثر أهمية في تجربة المكتب الذكي - Smart Office - في التبادل السهل ومشاركة شاشة الاتصال اللاسلكي والسلكي، وسحب الملفات عبر الأجهزة وإفلاتها لتقديم تجربة استخدام أكثر كفاءة وتعاونًا.

كذلك، ومع قيام هواوي بترقية خاصية Huawei Share لتتضمن ميزة العرض على عدة شاشات – Multi-Screen Collaboration بين الأجهزة اللوحية والحواسيب المحمولة، ستتمكن من عكس شاشة حاسوب HUAWEI MateBook D15 المحمول على شاشة الجهاز اللوحي. تعمل خاصية Huawei Share على إثراء ورفع مستوى ما يمكن أن تفعله مع الأجهزة الفائقة المتصلة، مما يساعدك بالتأكيد على أن تكون أكثر إنتاجية وإبداعًا من ذي قبل.



ابتداءً من اليوم 8 آب، وحتى الأحد القادم 15 آب الجاري، سيكون الحاسوب المحمول HUAWEI MateBook D15 متاحًا للطلب المسبق في الأردن باللون الرمادي الفضائي، وبسعر يبدأ من 479 دينارًا، مع هدية مجانية عبارة عن ماوس وحقيبة ظهر.

لا تتردد في حجز نسختك من خلال متجر هواوي شروق الأردن الإلكتروني، عبر الرابط التالي: https://huaweieshop.jo/ar/laptops/matebook-d15-i3-10th، أو من خلال متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني عبر هذا الرابط: https://www.cellavenuestore.com/product/huawei-matebook-d15-i3-10th/.



