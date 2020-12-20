حاسوب Huawei MateBook X الشخصي متاح رسميًا في الأردن

الوكيل الاخباري - الشيء الوحيد الذي تشترك فيه الإلكترونيات الحديثة اليوم هو شاشة لعرض المعلومات.

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ولهذا السبب بالذات، شهدنا تطورًا هائلاً في تقنيات العرض والشاشات، بدءًا من أنابيب أشعة الكاثود في الماضي، وحتى شاشات العرض الحديثة اليوم، مما يجعلها جانبًا مهمًا للغاية في كل جهاز.

سيقضي المستخدم معظم وقته في النظر إلى الشاشة أكثر شيء.

هذا شيء تدركه هواوي وركزت على تزويد مستخدميها بحلول عرض ممتعة من الناحية الجمالية، وعملية لتجربة مشاهدة غامرة.

يستمر حاسوبHuawei MateBook X الشخصي المحمول الذي تم إطلاقه حديثًا في هذا الاتجاه، حيث يدمج في جسمه الأنيق والخفيف والرفيع شاشة Huawei3K Infinite FullView المذهلة.

كما يوحي الاسم، تتميز الشاشة بدقة 3K تبلغ 3000 × 2000 ونسبة 90% من الشاشة إلى الجسم من أجل منطقة عرض أكبر. بالإضافة إلى ذلك، تأتي الشاشة أيضًا بمجموعة ألوان 100%sRGB.

كل هذا يرتبط معًا لتزويد المستخدمين بتجربة مشاهدة لم يسبق لها مثيل.

الشيء الذي يميز هذه الشاشة عن شاشات الحواسيب المحمولة الأخرى هو في الواقع نسبة العرض إلى الارتفاع

بينما تتمسك معظم الصناعة بنسبة 16: 9، تم تصميم شاشة Huawei MateBook X بشكل متعمد بحيث تتمتع بنسبة عرض مرتفعة تبلغ 3: 2، مما يجعلها مثالية لكل من الإنتاجية والترفيه.

أصبح هذا العرض بلا حدود ممكنًا أيضًا عن طريق إزالة كاميرا الويب من أعلى الشاشة.

هذه الميزة مضمنة الآن في لوحة المفاتيح تحت غطاء مفتاح ولا تظهر إلا عند الحاجة، وتضمن الخصوصية وتساهم في شكل التصميم العام.



ميزة أخرى للشاشة هي وظيفة الشاشة التي تعمل باللمس.

من خلال كونها لوحة متعددة اللمس من 10 نقاط، يمكن للمستخدمين التفاعل مع الشاشة بطرق جديدة تمامًا.

على سبيل المثال، لالتقاط لقطة شاشة، يمكن للمستخدمين استخدام الإيماءات مثل لقطة شاشة Fingers Gesture التي تعمل عن طريق تمرير ثلاثة أصابع لأسفل الشاشة.

تعمل وظيفة شاشة اللمس هذه أيضًا على تسهيل تحديد الأشياء ونقلها.

بالإضافة إلى ذلك، وضعت هواوي في الاعتبار مقدار الوقت الذي يقضيه المستخدمون في النظر إلى الشاشة، مما أدى إلى وضع Eye Comfort الذي يتيح لشاشة الحاسوب المحمول تقليل إخراج الضوء الأزرق المفرط لتقليل الضغط على العينين.



ومع ذلك، فإن الحصول على عرض رائع لا يكمله إلا ما يمكن فعله به.

إلى جانب استخدام جهاز حاسوب محمول للمهام اليومية أو العمل أو الترفيه، قد يكون الاضطرار إلى التحقق من هواتفهم الذكية بحثًا عن الإشعارات أمرًا مزعجًا للغاية.

هذا هو المكان الذي تدخل فيه ميزة Multi-Screen Collaboration في Huawei Share.

بمجرد النقر بهاتفك الذكي المتوافق على حاسوبHuaweiMateBook X، يمكن للمستخدمين بث شاشة هواتفهم الذكية لاسلكيًا وبسلاسة على شاشة الحاسوب المحمول.

بمجرد الاتصال، يمكن للمستخدمين الاستمتاع بنقل الملفات بالسحب والإفلات السلس، وفتح وتعديل ملفات الهواتف الذكية والتطبيقات على الحاسوب المحمول الخاص بهم وحتى التحكم في كلا الجهازين في نفس الوقت مع نفس الأجهزة الطرفية.



بغض النظر عن المهمة الموكلة إليه، يوفر حاسوبHuaweiMateBook Xالشخصي مستويات أداء مذهلة بفضل معالج Intel® Core ™ i5 من الجيل العاشر وذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 جيجابايت.

كما أنه يدعم شبكة Wi-Fi 6 التي تضمن بقاء اتصال الإنترنت سريعًا ومستقرًا حتى في الأماكن المزدحمة، مع سرعات تصل إلى ثلاثة أضعاف شبكة Wi-Fi 5، مما يجعلها مثالية لبث محتوى عالي الجودة.

يتم دعم الاستمتاع بمحتوى الفيديو أيضًا من خلال نظام مكبرات الصوت الرباعي القوي مع إعداد تردد منفصل مع خوارزميات صوتية متقدمة توفر صوتًا ثريًا ثلاثي الأبعاد مباشرة من أسفل لوحة المفاتيح.



من المؤكد أن حاسوب HuaweiMateBook X الشخصي سيمتعك بالنظر إليه ومشاهدة المحتوى عليه.

بالإضافة إلى ذلك، تساهم ميزاته المبتكرة في تجربة المستخدم الشاملة، مما يجعله أحد أفضل الخيارات بسهولة لمن يبحث عن جهاز كمبيوتر محمول لا يعمل بشكل جيد فحسب، بل يحتوي أيضًا على شاشة عرض مذهلة للاستخدام اليومي والترفيه.



في الأردن، يتاح الحاسوب الشخصي "هواوي ميت بوك X - XHuawei MateBook" باللون الفضي وبسعر 1,249 دينارًا، مع كفالة لمدة عامين، وهديةمجانية متاحة بكمية محدودة عبارة عن مجموعة من أدوات الأعمال (business package)؛ تضمحقيبة ظهر وفأرة بلوتوث وقاعدة وصل "MateDock 2 Docking Station".

يمكنك شراءه الآن من خلال الرابط : https://huaweieshop.jo/laptops/huawei-matebook-x.



