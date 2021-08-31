حاوي تطلق برنامج 'دراما ستارز' على منصة سناب شات

الوكيل الاخباري - أطلقت شركة "حاوي" الرائدة في مجال الإعلام والحلول الإعلانية برنامجها الجديد "دراماستارز" على منصة "سناب شات" الشهيرة، الذي يستعرض أخبار المشاهير وحياتهم المثيرة للجدل وقصصهم الدرامية من زاوية جديدة، وبأسلوب قصصي مبتكر ومشوّق، وتُبَث حلقات البرنامج يوميّ "السبت" و"الأربعاء" من كل أسبوع على منصة "سناب شات".

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وقد جاء هذا التعاون تنفيذاً لخطة التطور التي تطبقها منصة "حاوي" لنشر المحتوى العربي المميز بأعلى المعايير، وتأكيداً على نجاح التعاون بين "حاوي" و"سناب شات" حيث لاقت قنوات "حاوي" وبرامجها انتشاراً كبيراً، كما حصدت وما تزال تحصد ملايين المشاهدات اليومية.



ومن الجدير بالذكر أن مسيرة التعاون بين شركة "حاوي" ومنصة "سناب شات" بدأت منذ عام 2017 بإطلاق قناة "ليالينا" على صفحة "ديسكفر" من تطبيق "سناب شات"، ثم توالى إطلاق قنوات "رائج"، و"سائح"، كما امتد التعاون بين الجهتين إلى إطلاق برامج متنوعة لاقت رواجاً كبيراً لدى المستخدمين العرب أهمها "زووم على النجوم" وهو برنامج من ليالينا يسلط الضوء على أبرز مفارقات المشاهير العرب المثيرة للجدل، و"جابوا العيد" وهو برنامج يستعرض الأخطاء والعثرات في فيديوهات عفوية مضحكة، بالإضافة إلى "ريموت كونترول" وهو برنامج يومي من ليالينا يسلط الضوء من كل الجوانب على المسلسلات والأفلام، إلى جانب "ري أكشنات" وهو برنامج يجمع فيديوهات ترصد ردود أفعال الناس تجاه مواضيع معينة في الحياة، و"مطبخ ليالينا Yummy" الذي يبث أشهر الأطباق ووصفات الحلويات العالمية والعربية يومياً، أما "سوالف ليالينا" فهو لقراء ليالينا حيث يشاركون ما يفعلون، يقرؤون، يلبسون، ويفكرون.