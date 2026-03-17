الأربعاء 2026-03-18 02:25 م

حبيبة تحذر من إعلانات وهمية باسمها عبر تطبيقات الكترونية


حبيبة تحذر من إعلانات وهمية باسمها عبر تطبيقات الكترونية
الثلاثاء، 17-03-2026 07:47 م

الوكيل الإخباري- حذرت حلويات الحاج محمود حبيبة "العلامة الزرقاء" من إعلانات وهمية تستخدم اسمها وشعارها، لعروض غير حقيقية على حلويات العيد عبر تطبيقات الكترونية.

وأكدت حلويات حبيبة "العلامة الزرقاء" أن لا علاقة لها بهذه العروض التي تصل المواطنين عبر رسائل الهاتف وتقدم خصومات عبر استخدام التطبيقات الالكترونية.

ودعت الأردنيين إلى عدم التفاعل مع هذه الإعلانات الوهمية والمضللة، مؤكدة على أن حبيبة تعلن عن عروضها عبر منصاتها الرسمية فقط.

وقالت حلويات حبيبة في بيان لها:

تتمنى حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده "الأصلية"، لكل زبائننا الكرام على امتداد مساحة الوطن الأردني الغالي عيد فطر سعيد.

وانطلاقًا من حرصنا على ثقة زبائننا التي بنيناها على مدار السنين، نؤكد أنّ حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده “الأصلية” تضع الجودة في مقدمة أولوياتها، وتلتزم بالحفاظ على المعايير التي ورثناها أبًا عن جد.

ونظرًا لكثرة العلامات التجارية التي تحمل اسم “حبيبة”، نرجو من الجميع توخّي الحذر، ونؤكد أننا غير مسؤولين عن أي عروض أو تخفيضات تصدر عن تلك العلامات. ونشدد على أن جميع حملاتنا الرسمية يتم الإعلان عنها فقط من خلال:


• منصاتنا الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي
• وسائل الإعلام المعتمدة التي نتعامل معها

لذلك، نرجو من زبائننا الكرام التوجّه فقط إلى فروعنا المعتمدة التالية:
1. عمّان – وسط البلد – دخلة البنك العربي – شارع محمود حبيبة
2. عمّان – وسط البلد – شارع الملك حسين
3. عمّان – شارع المدينة المنورة – دوار الواحة
4. عمّان – شارع المدينة المنورة – المجمع الرئيسي
5. عمّان – عبدون – شارع كردور عبدون (قريبًا)
6. الرياض – حي السليمانية
7. الرياض – حي قرطبة
8. الرياض – حي العارض – شارع الملك عبد العزيز

لطلب حلوياتكم من أي مكان في العالم، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني:
www.habibahsweets.com

للتواصي والاستفسار، يُرجى الاتصال على:
065531555

أو عبر تطبيق واتساب على الرقم:
0799036475

كما يمكنكم الطلب عبر تطبيق كريم وطلبات.

