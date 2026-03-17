حبيبة تحذر من إعلانات وهمية باسمها عبر تطبيقات الكترونية

الوكيل الإخباري- حذرت حلويات الحاج محمود حبيبة "العلامة الزرقاء" من إعلانات وهمية تستخدم اسمها وشعارها، لعروض غير حقيقية على حلويات العيد عبر تطبيقات الكترونية.



وأكدت حلويات حبيبة "العلامة الزرقاء" أن لا علاقة لها بهذه العروض التي تصل المواطنين عبر رسائل الهاتف وتقدم خصومات عبر استخدام التطبيقات الالكترونية.



ودعت الأردنيين إلى عدم التفاعل مع هذه الإعلانات الوهمية والمضللة، مؤكدة على أن حبيبة تعلن عن عروضها عبر منصاتها الرسمية فقط.



وقالت حلويات حبيبة في بيان لها:



تتمنى حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده "الأصلية"، لكل زبائننا الكرام على امتداد مساحة الوطن الأردني الغالي عيد فطر سعيد.

اضافة اعلان



وانطلاقًا من حرصنا على ثقة زبائننا التي بنيناها على مدار السنين، نؤكد أنّ حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده “الأصلية” تضع الجودة في مقدمة أولوياتها، وتلتزم بالحفاظ على المعايير التي ورثناها أبًا عن جد.



ونظرًا لكثرة العلامات التجارية التي تحمل اسم “حبيبة”، نرجو من الجميع توخّي الحذر، ونؤكد أننا غير مسؤولين عن أي عروض أو تخفيضات تصدر عن تلك العلامات. ونشدد على أن جميع حملاتنا الرسمية يتم الإعلان عنها فقط من خلال: