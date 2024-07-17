حزب الإتحاد الوطني الأردني يعقد إجتماعاً لمناقشة الشؤون الإنتخابية والتأكيد على المشاركة الوطنية

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الوكيل الإخباري - عقد المجلس المركزي والمكتب السياسي والأمانة العامة لحزب الإتحاد الوطني الأردني اجتماعاً برئاسة رئيس الحزب ورئيس مجلسه المركزي الكابتن محمد الخشمان، والأمين العام للحزب علي الزبون وذلك لمناقشة اَخر القرارات المتعلقة بشؤون الانتخابات والمدرجة على جدول الاعمالوقال رئيس الحزب الكابتن محمد الخشمان أن القوائم الحزبية والمحلية سيتم الاعلان عنها الاسبوع المقبل بحيث وصلت في تشكيلها الى المراحل الاخيرة، لافتاً الى أن الحزب حصد المركز الثاني بعدد المنتسبين وفقاً لكشوفات الهيئة المستقلة للإنتخاب، لاسيما وأن عقد هذا الإجتماع يأتي بهدف تسريع وتيرة العمل وتطبيق مبادىء الحزب التي وجد عليها ومن ضمنها رفع نسبة التصويت في العملية الانتخابية المقبلةمشيراً الى أن الحزب أستطاع أن يحافظ على الأرث الذي ورثه والقائم على الوحدة الوطنية، وخاصة أن هذا الحزب موجود في كل المحافظات والقرى الاردنية، وان قيادة الحزب تسعى ليصل تمثيل الاحزاب في الأردن بعد دورتين من الانتخابات أي في انتخابات عام 2032 إلى ما نسبته 65 % من عدد المقاعدوبين الخشمان أن المشاركة في الانتخابات هي واجب وطني وعلى جميع أعضاء المجلس المركزي للحزب التأثير على الشريحة المحيطة بهم لحثهم على ممارسة حقهم الدستوري والوطني، مؤكداً على أن هذه النقطة تعتبر واحدة من الرؤى المهمة للحزب، لأن الأردن هو البيت الكبير الذي يجمعنا وواجبه علينا المشاركة في هذا الواجب الوطني .الخشمان عرج على أهمية المرحلة السياسية المقبلة والتي تختلف اختلافاً جوهرياً عن سابقاتها من ناحية ممارسة المواطنين لدورهم السياسي الديمقراطي وفق أسس ديمقراطية تتكئ على مبدأ تفعيل المواطنة الصالحة والفاعلة والتي تعبر عن مستوى الانتماء والمشاركة الفعالة في الحياة السياسية لضمان أردن حديث وقوي بأبناءه، الأمر الذي يتحقق بالمشاركة الفعلية ورفع نسبتها في الانتخابات النيابية المقبلة .وخلال كلمته اكد الخشمان على مدى التزام الحزب بالقوانين والانظمة المتعلقة بالحياة الحزبية والسياسية، وعدم مخالفة القوانين المعمول بها وبالتعليمات التي تصدر عن الهيئة المستقلة للإنتخاب والتي تأتي لغايات تنظيم عمل الاحزاب في الانتخابات النيابية المقبلة .من جهته أكد أمين عام الحزب علي الزبون أن الديمقراطية لا تكون حقيقية إلا إذا كانت الانتخابات حرة ونزيهة وتعبر عن إرادة حقيقية للشعب، وطالب أعضاء المجلس بضرورة شد الهمم للوصول الى جميع محافظات المملكة، وخاصة أن الجميع بات ينظر لحزب الاتحاد على انه رقم مهم في الساحة الحزبية ويتمتع بحضور قوي ومواقفه تثبت ذلكالدكتور خالد العطيات رئيس المكتب السياسي للحزب بين انه سيتم عقد لقاءات في جميع محافظات المملكة لإدارة المرحلة المقبلة وذلك سعياً للوصول لجميع المواطنين في محافظاتهم وتلمس واقعهم، والتي تعبر عن رؤى وأهداف الحزبوتم خلال الإجتماع تقديم عرض مفصل من غرفة عمليات الحزب عن سير العمل خلال الفترة الماضية التي تهدف لحصد نتائج مبهرة، إضافة الى العمل المتواصل على مدار الساعة، في ظل القاعدة الجماهيرية التي يتمتع بها الحزب والتي سهلت من وصول أعضاء غرفة العمليات الى جميع فئات المجتمع .وناقش المجلس خلال جلسته عددا من المحاور التي تهم الحزب، والمبنية على الثوابت الوطنية للوقوف على مختلف القضايا التي تواجه المواطن ومن ضمنها القضايا الإقتصادية والسياسية وطريقة تعامله معها، الأمر الذي يعزز من وجوده على الساحة الوطنية كحزب سياسسي يهدف الى بناء مستقبل يليق بمختلف أبناء المجتمع الاردني