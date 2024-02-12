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الإثنين، 12-02-2024 02:33 م

حزب الإتحاد الوطني ينعى الشهيدين العبادي و الخضير

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الوكيل الإخباري - ينعى حزب الاتحاد الوطني الأردني ببالغ الأسى والحزن شهداء الوطن، الشهيد الرائد الطيار عمر عطا العبادي والشهيد النقيب الطيار محمد عبد الله الخضير، اللذين ارتقيا إلى جوار ربهما، مضحيين بأرواحهما الطاهرة في سبيل الواجب، إثر تحطم طائرتهما التدريبية التابعة للقوات الجوية الملكية الأردنية خلال مهمة تدريبية في قاعدة الملك حسين الجوية بالمفرق. اضافة اعلان


في هذه اللحظات العصيبة، نتقدم بأصدق عبارات العزاء والمواساة إلى أسر الشهداء الكرام وإلى جميع زملائهم وأحبائهم، داعين الله عز وجل أن يتغمدهم بوافر رحمته ولانهائية مغفرته، وأن يسكنهم فسيح جناته. نسأل الله تعالى أن يلهم أهلهما وذويهما ورفاق السلاح وكل من عرفهما الصبر والسلوان، وأن يعينهم على تجاوز هذا المصاب الجلل بقلوب راضية محتسبة.

إن رحيلهما ليس خسارة لأهلهما وذويهما فحسب، بل خسارة للوطن بأسره، فكل دمعة تنزل عليهما وكل دعاء يرفع لأرواحهما الطاهرة هو شهادة على الفداء والتضحية التي يبذلها أبناء هذا الوطن العزيز. 

لهما الرحمة ولنا الصبر والسلوان.

 




 

 


 

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