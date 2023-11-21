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الثلاثاء، 21-11-2023 03:14 م

حزب الاتحاد الوطني الأردني ينظم يوم طبي خيري بالتعاون مع جمعية ندى الصباح

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الوكيل الإخباري - في إطار جهود التكافل والدعم المجتمعي، قام حزب الاتحاد الوطني الأردني بالتعاون مع جمعية ندى الصباح الخيرية بتنظيم يوم طبي مجاني للعيون والأنف والأذن والحنجرة في مدينة الرصيفة. تحت إشراف السيدة صباح أمين، رئيسة الجمعية، تم تقديم خدمات طبية مجانية لأكثر من ٢٠٠ شخص، حيث تضمن اليوم الطبي الفحص الطبي وتوجيه بعض الحالات الخاصة إلى المستشفى لضمان استكمال العلاج مجانًا، سواء كان ذلك من خلال عمليات جراحية أو توفير نظارات طبية ومتابعة الحالات.

وتقدمت جمعية ندى الصباح بالشكر الجزيل لحزب الاتحاد الوطني وللكادر الطبي المشارك، وعبرت عن امتنانها للسيدة أمنه الزبن، العضو المركزي في حزب الإتحادالوطني الأردني، على الدعم الفعّال والمساهمة الكبيرة التي ساهموا بها في نجاح اليوم الطبي وتحقيق هدفه الإنساني.


حيث شهد اليوم الطبي مشاركة فعّالة من قبل أهالي الرصيفة الكرام، حيث انخرطوا بفرح في استفادة من الفحوصات الطبية المجانية والاستشارات الطبية المتخصصة. تجسدت روح التكافل والتعاون في تلك الفعالية الصحية التي تعززت بفضل التفاعل الإيجابي والتواصل الفعّال بين فريق الجمعية والمراجعين.



اذ تندرج هذه المبادرة الإنسانية في سياق الالتزام الاجتماعي، حيث تمثلت في توفير الرعاية الصحية المجانية للأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة وتحويل الحالات الخاصة إلى المستشفى لضمان تلقي الرعاية الكاملة. يبرز هذا التوجيه الإنساني الذي يتبناه حزب الاتحاد الوطني الأردني في خدمة المجتمع.



تعتبر هذه المبادرة الطبية خطوة إيجابية نحو بناء جسور التواصل، وتعزز التفاهم والتكامل في تحسين خدمات الرعاية الصحية. يعكس هذا العمل الجماعي التزامًا مستدامًا بتحسين الحياة الصحية والاجتماعية للمجتمع المحلي.



اختتمت الجمعية وحزب الاتحاد الوطني الأردني هذا اليوم الطبي بفخر، مؤكدين على استمرار جهودهم المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة وتقديم المزيد من المبادرات الخدمية التي تعزز رفاهية وصحة المجتمع.

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