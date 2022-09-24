حزب الاتحاد يعقد لقاءاً حوارياً في بيت يافا بمحافظة اربد

الوكيل الإخباري -
عقد فريق عمل حزب الاتحاد لقاءأً حوارياً
مساء يوم الخميس الموافق 22 ايلول في ديوان عشيرة بني عواد في بيت يافا بمحافظة
اربد، و قدم فيه الدكتور محمد الرواشدة و السيد يوسف سرحان من فريق عمل الحزب،
رؤية و رسالة و ملامح برامج الحزب و خاصة الاقتصادية، كما جرى حوار شامل بمداخلات
هامة من الحضور، حول أهمية المرحلة السياسية و التي تطلب وجود أحزاب قوية قادرة
على تهيئة كوادرها للقيام بواجبهم و تمثيل الحزب مستقبلاً بمختلف المواقع على
مستوى الحكومات و مجالس النواب و النقابات، كما قام عدد كبير من الحضور بالانتساب
و التسجيل بصفوف الحزب معلنين دعمهم الكامل لانجاح هذه المرحلة الحزبية و التي
يقوم حزب الاتحاد بدور كبير فيها بسبب خبرته السياسية على مدار اكثر من عشرة
سنوات.اضافة اعلان