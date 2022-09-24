السبت 24-09-2022
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السبت، 24-09-2022 01:54 م

حزب الاتحاد يعقد لقاءاً حوارياً في بيت يافا بمحافظة اربد

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الوكيل الإخباري - عقد فريق عمل حزب الاتحاد لقاءأً حوارياً مساء يوم الخميس الموافق 22 ايلول في ديوان عشيرة بني عواد في بيت يافا بمحافظة اربد، و قدم فيه الدكتور محمد الرواشدة و السيد يوسف سرحان من فريق عمل الحزب، رؤية و رسالة و ملامح برامج الحزب و خاصة الاقتصادية، كما جرى حوار شامل بمداخلات هامة من الحضور، حول أهمية المرحلة السياسية و التي تطلب وجود أحزاب قوية قادرة على تهيئة كوادرها للقيام بواجبهم و تمثيل الحزب مستقبلاً بمختلف المواقع على مستوى الحكومات و مجالس النواب و النقابات، كما قام عدد كبير من الحضور بالانتساب و التسجيل بصفوف الحزب معلنين دعمهم الكامل لانجاح هذه المرحلة الحزبية و التي يقوم حزب الاتحاد بدور كبير فيها بسبب خبرته السياسية على مدار اكثر من عشرة سنوات.اضافة اعلان

 




 

 


 

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