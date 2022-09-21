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الأربعاء، 21-09-2022 03:11 م

حزب الاتحاد يعقد لقاء لممثلي المحافظات و مرشحي غرفة تجارة عمان

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الوكيل الإخباري - عقد حزب الاتحاد لقاء ضم عدداً من ممثلي المحافظات من أعضاء الحزب و مرشحي انتخابات غرفة تجارة عمان مساء الثلاثاء، و ذلك برئاسة الكابتن محمد زهير الخشمان رئيس الحزب، و جرى تقيم المرحلة الماضية و التي بدات بشهر نيسان الماضي لإعادة تنظيم الحزب و الخطة المستقبلية لمتابعة الاستقطاب من أبناء المجتمع الأردني لصفوف الحزب استعداد لعقد المؤتمر العام خلال الأشهر القادمة.

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كما أكد رئيس الحزب على ضرورة التكاتف لجميع الأعضاء و دعم اللقاءات الميدانية التي تقوم بها ادارة الحزب في مختلف المحافاظات، حيث تم عقد عدة لقاءات خلال الشهر الجاري بمحافظات اربد، جرش ، المفرق، و سوف تستمر هذه اللقاءات حتى تصل لمختلف محافظات المملكة ليتم شرح فيها رؤية الحزب و رسالته و ملامح برامجه و النقاش حولها مع الحضور من المهتمين بدعم مشروع جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم بتعزيز المشاركة بالحياة السياسية لمختلف أبناء المجتمع الأردني من خلال الإنتساب للأحزاب للوصول لحكومات برامجية حزبية منتخبة.


كما أكد المجتمعين على الاستمرار بدعم مسيرة حزبهم و نشر رسالته في مختلف ساحات الوطن، ايضا التأكيد على دعم مرشحي الحزب بانتخابات غرفة تجارة عمان و تقديم كافة امكانيات الدعم اللوجستي لهم.

 




 

 


 

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