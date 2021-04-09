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الجمعة، 09-04-2021 09:06 م

حزمة إنترنت مجانية لمتلقّي اللقاح من مشتركي زين

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 الوكيل الاخباري -أعلنت شركة زين الأردن عن منح حزمة إنترنت مجانية لجميع مشتركيها عند تلقي لقاح كورونا.

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وبيّنت الشركة في بيان صحفي أن كل شخص من مشتركي زين سيحصل على حزمة إنترنت بسعة 5 جيجابايت مجاناً بعد تلقي الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، حيث ستصل رسالة للمشترك خلال دقائق تُعلِمه بحصوله على الحزمة كإهداء من شركة زين، وتشكره على المشاركة بالحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا، مع تذكيره بضرورة اتباع سبل الوقاية حفاطاً على صحته وصحة الآخرين، وستتضمن الرسالة رابطاً إلكترونياً لإتمام العملية لتضاف الحزمة مباشرة على الخط.


وتأتي هذه الخطوة من جانب زين للمساهمة في الجهود المبذولة لمحاربة فيروس كورونا، والتشجيع على المشاركة في الحملة الوطنية للتطعيم ضد الفيروس من خلال التسجيل لتلقي اللقاح لوقف تفشي الوباء، لتواصل زين دعمها المستمر للقطاع الصحي في إطار مسؤوليتها المجتمعية.


ودعت الشركة جميع مشتركيها إلى المسارعة في التسجيل لتلقي اللقاح، ليحموا أنفسهم وأحبتهم والمجتمع، ولتعود جميع مظاهر الحياة إلى طبيعتها بعد زوال هذا الوباء بإذن الله.

 




 

 


 

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