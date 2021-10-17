حزم متنوعة ضمن حملة خصومات 'أسبوع 8K مع سامسونج'

الوكيل الاخباري - أعلنت شركة "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" عن عزمها إطلاق حملة "أسبوع تقنية 8K مع سامسونج"، مقدمةً خلالها خصومات مميزة على أجهزة مختارة من أجهزة علامة "سامسونج" التي تدعم تقنية 8K، كأجهزة تلفاز Neo QLEDطراز QN800، وهاتف Note 20 Ultra، وهاتف Galaxy S21 Ultra، وذلك لدى شرائها من نقاط البيع التابعة لها، والتي تشمل معارض وكيليها BMS Mena وشركة السحابة المتقدمة العالمية للتجارة ACI المعتمدين في مدن ومحافظات المملكة، بالإضافة إلى SmartBuy إحدى نقاط البيع المعتمدة.

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ومع الحملة التي ستبدأ يوم الأحد الموافق السابع عشر من شهر تشرين الأوّل الحالي، وتستمر لمدة أسبوع كامل، تقدم "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" للمستهلكين فرصة الاختيار ما بين حزمتين مميزتين؛ بحيث تمكنهم الحزمة الأولى من شراء جهاز تلفاز Neo QLED طراز QN800قياس 65 بوصة وهاتف S21 UltraGalaxy الذكي بـ 4,579 دينار أردني بدلاً عن4,975 دينار أردني.

أمّا الحزمة الثانية فتمكن المستهلكين من شراء تلفازNeo QLED طراز QN800 قياس 65 بوصة وهاتف Note 20 Ultra بـ 4,539 دينار أردني بدلاً عن 4,936 دينار أردني.



وفي تعليق له على هذه الحملة، قال رئيس قسم التسويق في شركة "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي"، محمد العبدالله: "متحمسون لإطلاق حملة "أسبوع تقنية 8K مع سامسونج"، التي تؤكّد على حرصنا الدائم على تصميم وتقديم حملات عروض وخصومات مميزة ومتنوعة على أحدث منتجات سامسونج بطرازاتها المختلفة لتسهيل اقتنائها، ولتمكين المستهلكين من الاستفادة والتمتع بمزاياها ووظائفها المبتكرة المبنية على أحدث التوجهات التقنية، بالتركيز على أجهزة التلفاز المتطورة والهواتف الذكية التي تحتل المراتب الأولى ضمن قائمة اهتمام المستهلكين الذين يعتبرون هذه الأجهزة أساسيات لا غنى عنهافي كل يوم من أيام حياتهم."



وبين العبدالله بأنه معمنتجات سامسونج المزودة بتقنية 8K التي تعتبر ثورة في قطاع الترفيه والعرض والمحتوى، يمكن لمس مدى الجودة الأكثر وضوحاً ودقة على الإطلاق في الصورة والمشاهد التي تبدو أكثر واقعية وأقرب ما تكون للحدث من أية زاوية مشاهدة، كما يمكن رؤية التفاصيل الدقيقة كما لم تكن ممكنة من قبل، بينما سيستمتع عشاق الألعاب الإلكترونية بالصور والرسومات المذهلة التي ترتقي بتجربتهم إلى المستوى التالي، خاصة وأنه يمكن ربط الهواتف وأجهزة التلفاز المزودة بالتقنية عبر تطبيق SmartThings.



ومن الجدير بالذكر، بأن هذه الحملة تعدّ امتداداً لسلسلة الحملات التي تنفذها "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي"، والتي تنبثق من استراتيجيتها التسويقية التي تهدفلمنح المستهلكين الأفضل بما لا يقتصر على المنتجات المتطورة، بل وبما يشمل العروض التي تميزهم بها عن غيرهم.