حسّن صورك ومقاطع الفيديو الخاصة بك على وسائل التواصل الاجتماعي مع هاتف HUAWEI nova 8

الوكيل الاخباري - في يومنا هذا، تتمحور وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير حول الصور ومقاطع الفيديو.

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من الممكن أن يكون تحسين صورك ومقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك مهمة شاقة، خاصة إذا لم يكن هذا الأمر مصدر قوتك.

بالتأكيد، يمكنك الاستثمار في إعداداتالكاميرا المهنية لالتقاط صور فريدة، ولكن على الأرجح سوف تكلفك الكثير، وستكون عملية معقدة قليلًا لإتقان مهارات تشغيلها، إلا إذا كان هناك حل أسهل بكثيرلا يتطلب قضاء الكثير من الوقت لالتقاط الصور؛حل بسيط مثل الإشارة والنقر.

كل ما تحتاجه هو أجمل هاتف بكاميرا مذهلة،وأحدث إضافة ضمن فئة الهواتف المتوسطة من هواوي وسلسلة هواتف HUAWEI nova المحبوبة والشهيرة؛ هاتف HUAWEI nova 8 المتوفر حاليًا للطلب المسبق في الأردن.

لا يأتي هذا الهاتف الرائع بكاميرا واحدة أو اثنتين أو ثلاثة فقط، ولكنه يتكون من أربع كاميراترائعة مدعمة بالذكاء الاصطناعي.

تتضمن الكاميرا الرباعية في هاتف HUAWEI nova 8 كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل عالية الدقة، وكاميرا بزاوية عريضة جدًا بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا بوكيه بدقة 2 ميجابكسل لتتيح لك التقاط صور ومقاطع فيديو بشكل واضح.

بالإضافة إلى ذلك، يأتي هاتف HUAWEI nova 8 بلون Gold Blush المذهل ويدمج التصميم العصريالذيتشتهربه سلسلة هواتف HUAWEI nova.

ويتميز الهاتف بهيكل نحيف وأنيق وخفيف ويزن 169 جرامًا فقط ويبلغ سمكه 7.64 مليمتر ووزنه 169 جم فقط، مما يوفر قبضة فائقة تتناسب تمامًا مع راحة يدك.



فيما يلي بعض النصائح حول ما يمكنك القيام به لالتقاط بعض الصور الرائعة وتحسين ملفك الشخصي على وسائل التواصل الاجتماعي مع هاتف HUAWEI nova 8:



1. اختر إطار الصورة الخاص بك وانقر ببساطة



بفضل الإعداد الرائع للكاميرا الرباعية المدعمة بالذكاء الاصطناعي بدقة 64 ميجابكسل، فإن التقاط صور جميلة على هاتفHUAWEI nova 8 أصبح أمرًا بسيطًا للغاية.

كل ما عليك فعله هو العثور على موضوع يستحق الصورة، وتشغيل الكاميرا، واختيار الإطار بالطريقة التي تريدها بالضبط والضغط على زر الالتقاط.

يمكنك أيضًا الاستمتاع بالتقاط صورعالية الدقة باستخدام الكاميرا الرئيسية بدقة 64 ميجابكسل، ويمكن التقاط صور البورتريه الجميلة مع تأثيرات بوكيه الغنية بفضل كاميرا بوكيه بدقة 2 ميجابكسل.

بكل صراحة، الجزء الأصعب يأتي مباشرة عند الحاجة إلى وصف هذه الصور الرائعة بالكلمات على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك!



2. إضاءة ضعيفة؟ ليست هناك مشكلة!



هل تتساءل حولكيفية التقاط بعض الصور الشخصية أو الطبيعية في المساء؟ هذا فقط ممكن مع كاميرا احترافية والخبرة التقنية لضبط سرعات التصوير وISO وغيرها من الأشياء المعقدة. دعونا نجعل الأمر أسهل.

هل ترى شيئًا تريد التقاط صورة له؟



ما عليك سوى سحب هاتفHUAWEI nova 8، وتشغيل الكاميرا واختيار خيار الليل Night option.

ستعمل خوارزميات الكاميرا والذكاء الاصطناعي القوية على إزالة جميع الإعدادات المعقدة، مما يؤدي إلى لقطة رائعة حتى في الليل، وذلك بفضل الوضع الليلي الفائق Super Night Mode، مما يجعل صورك واضحة ومشرقة وجاهزة للمشاركة.



3. ضاعف العرض- ضاعف المتعة!



يمكنك أيضًا أن تجعل مقاطع الفيديو الخاصة بكأكثر حيوية وإبداعًا؛ حيث تعمل الكاميرا الرئيسية والكاميرا ذات الزاوية العريضة جدًا في الجزء الخلفي من هاتف HUAWEI nova 8 معًا لتمكين وضع الفيديو ذيالعرض المزدوجDual-View، إذسيتم تقسيم الشاشة إلى قسمين، أحدهما يعرض لقطة عن قرب تم التقاطها بواسطة الكاميرا ذات العدسة العريضة جدًا، بينما يعرض الآخر الصورة الكاملة التي التقطتها الكاميرا الرئيسية، لتنتج تسجيلات مقاطع فيديو عالية الوضوح بدقة 1080 بكسل بطريقة مرحة.

ومعوضع الفيديو ذي العرض المزدوج Dual-View يتيح لك هاتف HUAWEI nova 8 التميز بمحتوى فيديو فريد من نوعه على وسائل التواصلالاجتماعي الخاصة بك.



4. دعونا لا ننسى صور السيلفي!



بالطبع، سوف نلتقط بعض صور السيلفي، من لا يفعل ذلك في هذه الأيام؟ ولكن، ما الذي يجعل صورك الشخصية تبدو مذهلة حقاً كما لوتم تصويرها بكاميرا احترافية؟ بفضل الكاميرا الأمامية عالية الوضوح بدقة 32 ميجابكسل ستبدو أنت وأصدقاؤك رائعين في صور السيلفي.

يدعم الهاتف أيضًا خاصية Super Night Selfie 2.0 التي تعزز تلقائيا ظروف الوجه وتحسن تفاصيل الخلفية، وتقوم خوارزمية الذكاء الاصطناعي القوية المدمجة بإزالة التوهجات المنعكسة من النظارات للحصول على صور سيلفي رائعة حتى في الليل، مما يعني أنه يمكنك مشاركة بعض الصور الرائعة لعشاء عائلي في وقت متأخر من الليل دون القلق بشأن الصور الضبابية والمتقطعة.



اتبع هذه النصائح والتقط بعض الصور أو مقاطع الفيديو المذهلة، والتي تعدّ المكونات السرية لتعزيز ملفك الشخصي على وسائل التواصل الاجتماعي.

بالإضافة إلى ذلك، يأتي هاتف HUAWEI nova 8 بتقنية الشحن فائق السرعة HUAWEI SuperCharge بقوة 66 واط، فلا داعي للقلق بشأن نفاد البطارية؛ حيث يمكن شحن الهاتف بنسبة 60% في 15 دقيقة فقط و100% في 35 دقيقة.

ومع شاشة OLED منحنية الرائعة مقاس 6.57 بوصة، ستتمكن من عرض جميع صورك ومقاطع الفيديو الخاصة بك بشكل كامل للاستمتاع بتجربة بصرية رائعة من خلال غمر حواسك.

لذلك، إذا كنت تخطط لأن تكون مميزًا على وسائل التواصل الاجتماعي، فأنت تعرف الآن أن هاتف HUAWEI nova 8هو ما ستحتاج إليه.



يتوفر هاتف HUAWEI nova 8 حاليًا في الأردن للطلب المسبق لغاية 3 تشرين الأول 2021 بسعر 359 دينارًا، ويمكنك حجز نسختك من خلال متجر هواوي شروق الأردن الإلكتروني عبر الرابط التالي: https://store.reach-tele.com/ar/phones/huawei-nova-8، أو متجر هواوي CellAvenue الإلكتروني عبر هذا الرابط:https://www.cellavenuestore.com/ar/product/huawei-nova-8-ar/، وستحصل على مجموعة من الهدايا المجانية تضم: سماعة هواوي لايت الرياضية (AM61)، وخصمًا عند شراء سعة تخزينية على الـ (Cloud)، و3 أشهر مجانًا منVIPHUAWEI Music، وشهرًا واحدًا مجانًا منVIPHUAWEI Video.