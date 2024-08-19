حضرها 32 ألف مُشاهد مركز زين للرياضات الإلكترونية ينظّم بطولة PUBG Mobile بمشاركة 256 لاعباً

الوكيل الإخباري- ضمن جهودها المتواصلة لدعم قطاع الرياضات الإلكترونية في المملكة، وتنمية المواهب والمهارات الشابة في هذا المجال؛ نظّمت شركة زين الأردن ومن خلال مركزها للرياضات الإلكترونية (Zain Esports Jo)؛ بطولة "PUBG Mobile 2024" بمشاركة 64 فريقاً ضمّت 256 لاعباً.

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وأقيمت تصفيات البطولة على مدار يومين متتاليين عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد، حيث تأهل 16 فريقاً إلى النهائيات التي تم بثّها على صفحة مركز زين للرياضات الإلكترونية “ZainEsportsJo” على منصّة فيسبوك ووصل عدد مشاهديها إلى 32 ألف مشاهد.



وفاز فريق "NAVI" بالمركز الأول وحصل على جائزة نقدية بقيمة 600 دينار، وحاز فريق "IKURD Esports" على جائزة المركز الثاني البالغة 400 دينار، فيما حل فريق "4K Esports" ثالثاً وحصل على جائزة نقدية بقيمة 200 دينار، وحصل اللاعب “4kGROZA” على جائزة أفضل لاعب والبالغة قيمتها 100 دينار.



يذكر بأن زين تولي اهتماماً كبيراً بقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية من خلال مركزها للرياضات الإلكترونية “ZainEsportsJo”، الذي تهدف من خلاله إلى تعزيز بيئة الألعاب الإلكترونية في المملكة ودعم اللاعبين الشباب وتمكينهم من تطوير مهاراتهم وتشجيعهم على الابتكار، كما تهدف زين من خلال تنظيم هذه البطولات إلى توفير منصة تنافسية للاعبين تمكّنهم من استعراض مهاراتهم وتطويرها والمساهمة بتمكينهم للمنافسة على المستويين المحلي والإقليمي والعالمي.