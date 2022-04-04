حققوا أقصى استفادة من جهاز HUAWEI MatePad اللوحي الإصدار الجديد لعام 2022

الوكيل الاخباري - إن كنتم تخططون للحصول على جهاز لوحي جديد هذا العام، فأنتم بحاجة للاطلاع على جهاز HUAWEI MatePad اللوحي الإصدار الجديد لعام 2022؛ فهو أحدث أجهزة هواوي اللوحية من الفئة المتوسطة، ومدعّم بنظام التشغيل HarmonyOS.

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يأتي هذا الجهاز اللوحي مزودًا بشاشة عرض كاملة مقاس 10.4 بوصة بدقة 2K، و4 مكبرات صوت بضبط من Harman Kardon للحصول على تجربة صوت غامرة.

ويتوافق الجهاز اللوحي أيضًا مع قلم HUAWEI M-Pencil Package (من الجيل الثاني)، ويوفر طرقًا ذكية ومتعددة لإنجاز المهام باستخدام مزايا الجهاز الفائق الرائعة، بالإضافة إلى بطاريته القوية، ومزاياه المميزة لتجربة حضور مؤتمرات الفيديو. وإليكم كل ما تحتاجون لمعرفته حول هذا الجهاز اللوحي الشامل.



ما هي جودة أداء الشاشة والصوت في هذا الجهاز؟

مذهلة! يأتي جهاز HUAWEI MatePad اللوحي الإصدار الجديد لعام 2022 بشاشة عرض كاملة مقاس 10.4 بوصة بدقة 2K، وتشكل نسبة 84% من حجم الهيكل الكلي؛ لتتيح لكم تجربة مشاهدة غامرة دون أي تشتيت.

وأمّا الحواف النحيفة، فتمنحكم مظهرًا أكثر توازنًا، وتوجه انتباهكم بشكل طبيعي إلى ما تعرضه الشاشة فقط. يزن الجهاز اللوحي 450 غرامًا فقط، مما يجعله خفيفًا ويسهّل حمله والإمساك به. علاوةً على ذلك، حصلت شاشته على شهادتيْ الضوء الأزرق المنخفض من TÜV Rheinland والخلوّ من الوميض، مما يقلل من تأثير الشاشة على العينين.



أما بالنسبة لجودة الصوت، فيأتي جهاز HUAWEI MatePad اللوحي الإصدار الجديد لعام 2202 مزودًا بنظام صوتي يشمل أربع مكبرات صوت تم ضبطها بشكل احترافي بواسطة Harman Kardon؛ ليزودكم بتجربة الوسائط المتعددة السينمائية.



هل يسهم الجهاز بتعزيز الإبداع عند إنجاز المهام؟

بكل تأكيد! يأتي جهاز HUAWEI MatePad اللوحي الإصدار الجديد لعام 2022 مزودًا بقلم -HUAWEI MPencil من الجيل الثاني؛ مما يوفر لكم تجربة كتابة أكثر واقعية.

فسواء كنتم ترسمون أو تدونون الملاحظات باستخدام هذا القلم، ستتمكنون من إطلاق العنان لإبداعكم بسلاسة. ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل يوفر القلم أيضًا إمكانات على مستوى النظام تشمل: HUAWEI FreeScript، وAnnotate، وTake Snippet، مما يجعل الكتابة بخط اليد تجربة ممتعة وفعالة ومريحة.

يضم الجهاز اللوحي أيضًا لوحة مفاتيح فاعلة للغاية عند الكتابة؛ إذ يدعم الجهاز لوحة مفاتيح هواوي الذكية التي تعمل باتصال البلوتوث، وتمتاز بمسافة انتقال بين المفاتيح بقياس 1.3 ملم، مما يوفر لكم تجربة كتابة مريحة وسريعة الاستجابة حتى عند الكتابة باليدين لفترة أطول.



يمكّنكم هذا الجهاز اللوحي أيضًا من العمل على المهام المتعددة في وقت واحد؛ إذ يتميز جهاز HUAWEI MatePad اللوحي الإصدار الجديد لعام 2022 بتقنية النوافذ والتطبيقات المتعددة، التي تسهّل تشغيل الجهاز عبر فتح ما يصل إلى 4 نوافذ لتطبيقات مختلفة في وقتٍ واحد، وتقسيم شاشة التطبيق ذاتها إلى قسمين، مما يتيح لكم العمل على مهمتيْن منفصلتيْن في الوقت ذاته، ويمكّنكم من الاستفادة من الشاشة الكبيرة للجهاز اللوحي.



هل يمكنني وصل جهازي اللوحي بهاتفي أو حاسوبي المحمول واستخدام الاثنين في الوقت نفسه؟

بالطبع! يمكنكم ذلك بفضل مزايا الجهاز الفائق التي تأتي مع جهاز HUAWEI MatePad اللوحي الإصدار الجديد لعام 2022؛ فهو يدعم إمكانات العرض على عدة شاشات بثلاثة أوضاع: وضع المرآة، ووضع التوسيع، ووضع التعاون.

ففي وضع المرآة، تنعكس شاشة الحاسوب المحمول على شاشة الجهاز اللوحي، مما يسمح للمستخدمين بالعمل مباشرةً على الملفات والمستندات، أو الرسم على الحاسوب المحمول باستخدام قلم HUAWEI M-Pencil من الجيل الثاني تمامًا كما يفعل المصممون المحترفون.

وأمّا في وضع التوسيع، فيحول الجهاز اللوحي العرض إلى شاشة ثانية، مما يوفر مساحة شاشة إضافية لعرض المزيد من المحتوى، وهو أمر رائع للتسوق عبر الإنترنت أو عند تصفح الإنترنت مع عرض الكثير من العناصر في الوقت ذاته!



إضافةً إلى ذلك، يتيح وضع التعاون المبتكر إمكانية التفاعل عبر الأنظمة المختلفة، مما يسمح للمستخدمين بنقل المحتوى مثل النصوص والصور والمستندات بين الأجهزة المتصلة بالسحب والإفلات بكل بساطة! وبفضل خاصية العرض على عدة شاشات، تنكسر القيود التي تفصل بين الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية والحواسيب المحمولة لإثراء إنجازاتكم باستخدام جهاز HUAWEI MatePad اللوحي الإصدار الجديد لعام 2022 والأجهزة المتصلة الأخرى، مما يعزز الإنتاجية والإبداع لدى المستخدمين أكثر من أي وقت مضى.



وبالإضافة إلى ما سبق، يدعم جهاز HUAWEI MatePad اللوحي الإصدار الجديد أيضًا الاتصال السلس بينه وبين الهاتف الذكي من خلال خاصية العرض على عدة شاشات، والتي تتيح نقل الملفات بالسحب والإفلات بين الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.

وتمكن مشاركة الأجهزة الطرفية المستخدمين من الكتابة على الهاتف الذكي باستخدام لوحة المفاتيح وشاشة الجهاز اللوحي، وتشغيل الموسيقى المحفوظة على الهاتف الذكي باستخدام مكبرات الصوت في الجهاز اللوحي، وغير ذلك الكثير، مما يتيح للمستخدمين إمكانية الرد على المكالمات أو الرسائل النصية مباشرةً من الجهاز اللوحي، ويسهل تجربة التفاعل السلسة بين الأجهزة المتعددة.



ماذا عن البطارية وسرعات الشحن؟

تحتاج مشاهدة مقاطع الفيديو، وحضور اجتماعات تعديل المحتوى، والمكالمات الجماعية إلى بطارية تدوم طوال اليوم، إضافةً إلى الحاجة للشحن السريع. يحتوي جهاز HUAWEI MatePad اللوحي الإصدار الجديد لعام 2022 على بطارية بقوة 7250 ميللي أمبير يمكن أن تستمر في وضع الاستعداد لمدة تصل إلى 28 يومًا، وتكفي لتشغيل الفيديو المحلي المستمر بدقة 1080 بكسل حتّى 12 ساعة.

ويدعم الجهاز اللوحي من الفئة المتوسطة أيضًا تقنية الشحن السريع HUAWEI SuperCharge بقوة 22.5 واط، مما يتطلب 2.5 ساعة فقط لشحنه بالكامل.



ما مدى جودة المكالمات/مؤتمرات الفيديو على هذا الجهاز اللوحي؟

إن كنتم ترغبون بحضور مؤتمرات الفيديو والدروس عبر الإنترنت وعرض محتوى الترفيه السمعي والبصري، ستُسَرّون لمعرفة أن جهاز HUAWEI MatePad اللوحي الإصدار الجديد لعام 2022 يوفر تجربة استماع ممتازة، وخصائص رائعة لالتقاط الصوت وتقليل الضوضاء؛ إذ يعتمد الجهاز على ثلاثة ميكروفونات وتقنية إلغاء الضوضاء التي طورتها هواوي. وبالتالي، فهو يضمن لكم التركيز على الأصوات التي تريدون سماعها فقط، مما يوفر اتصالات أكثر فاعلية.



هل يمكن تنزيل التطبيقات التي أحتاجها والألعاب التي أريدها؟

يوفر جهاز HUAWEI MatePad اللوحي تجربة ذكية وسلسة؛ فهو مزود بمتجر تطبيقات AppGallery الموثوق والمبتكر والآمن الذي يمكنكم من تنزيل مجموعة كبيرة من التطبيقات عالية الجودة.



يتوفر جهاز HUAWEI MatePad اللوحي الإصدار الجديد لعام 2022 حاليًا في الأردن بسعر 250 دينارًا، مع مجموعة من الهدايا المجانية تضم: غطاء حماية من هواوي، واشتراك لمدة 3 شهور في HUAWEI Music، واشتراك لمدة شهر واحد في HUAWEI Mobile Cloud، بالإضافة إلى اشتراك لمدة 3 شهور في HUAWEI Video، واشتراك لمدة شهر واحد في Starzplay VIP.

وبإمكانكم اقتناؤه من خلال متجر هواوي شروق الأردن الإلكتروني عبر الرابط التالي: t.ly/snqa، أو متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني عبر هذا الرابط: t.ly/mjHh، أو زيارة أيّ من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي في المملكة.



ويأتي الجهاز أيضًا مع خدمة HUAWEI Care؛ حيث يتمتع بتمديد ضمان سنة أو سنتين وضمان حماية الشاشة من تعرضها للتلف لمدة سنة. وعند تمديد الضمان، سيتم استخدام قطع غيار أصلية 100% مع توفير خدمة الإصلاح السريع.



يحتاج المستخدمون ذوو الخبرة في التقنيات الحديثة إلى جهاز لوحي ذي شاشة ممتازة، وصوت واضح، وأساليب إبداعية لأداء المهام المتعددة، مما يجعل HUAWEI MatePad الإصدار الجديد لعام 2022 أحد أفضل الخيارات المتوفرة في الأردن حاليًا.





