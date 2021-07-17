حقّق أهداف لياقتك البدنية وحفاظ على صحتك مع HUAWEI Band 6 .. أحدث سوار ذكي من هواوي

الوكيل الاخباري - من أجل الحفاظ على صحتك وزيادة لياقتك البدنية، ستحتاج إلى القليل من المساعدة.

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يمكن أن تساعدنا التكنولوجيا في الوصول إلى أهدافنا، وأحدث سوار ذكي من هواوي؛ HUAWEI Band 6 هو الخيار الأمثل لتحقيق أهداف اللياقة الخاصة بك ومراقبة صحتك.

إليك أبرز المزايا التي تساعدك في تحقيق أقصى استفادة من هذا السوار الرائع.









إدارة صحية دقيقة



يأتي HUAWEI Band 6 مزودًا بميزات شبيهة بالساعة الذكية مثل مراقبة مستويات الأكسجين في الدم SpO2 طوال اليوم، والذي يعدّ مؤشرًا فسيولوجيًا مهمًا لصحة الجهاز التنفسي.

يمكنك أيضًا تتبع صحة قلبك من خلال تقنية مراقبة معدل ضربات القلب HUAWEI TruSeen™ 4.0 التي تراقب معدل ضربات القلب بشكل مستمر وسريع وتوفر لك إشعارات في الوقت الفعلي إذا كان معدل ضربات قلبك مرتفعًا جدًا أو منخفضًا جدًا لأكثر من 10 دقائق.

عامل مهم آخر لصحتك هو النوم، لذا يأتي السوار مزودًا بميزة 2.0 TMHUAWEI TruSleep التي تتبع أنماط نومك وتزودك بالبيانات للكشف عن جودة نومك؛ حيث يمكنك التأكد من حصولك على ساعات النوم اللازمة، كما توفر تتبعًا لمعدل ضربات القلب في الوقت الفعلي والتنفس أثناء النوم وتحليلات البيانات الضخمة.



لا داعي للشحن كل ليلة



قد يكون من المزعج شحن الجهاز باستمرار وهذا أكبر تحدٍّ نواجهه مع الأجهزة القابلة للارتداء. مع سوار HUAWEI Band 6، لن تواجه هذه المشكلة؛ إذ يأتي ببطارية تدوم أسبوعين بشحنة كاملة واحدة مع تشغيل جميع ميزاته.

علاوة على ذلك، يدعم السوار خاصية الشحن السريع عبر شاحن مغناطيسي. ويمكن أن يمنحك الشحن لمدة خمس دقائق يومين من الاستخدام المعتاد لهذا السوار الذكي.



تتبع مثالي للياقة البدنية



من المعروف أن التمرينات البدنية المنتظمة هي واحدة من أفضل مسكّنات التوتر. اسمح لسوار HUAWEI Band 6 أن يكون مدربك الشخصي على معصمك للحصول على اللياقة المناسبة.

سيكون هذا السوار الذكي قادرًا على التعرف على تمرينك، بالإضافة إلى تزويدك بـ 96 وضعًا للتمرين مثبتًا مسبقًا مع ملاحظات مفصلة وتحاليل لأدائك. يعدّ هذا مثاليًا إذا كنت ستستغل أوقات فراغك للتمرين والوصول إلى أهداف اللياقة البدنية الخاصة بك، والحصول على ميزة إضافية تتمثل في التتبع التفصيلي.



بالإضافة إلى ذلك، تقوم تقنية TM HUAWEI TruSport بتحليل قدرات التمرين الخاصة بك بناءً على معايير مثل بيانات تقلب معدل ضربات القلب وبيانات التمرين، وبالتالي تزودك بتقييمات واقتراحات مفصلة بناءً على قدرات التمرين التي تساعدك على ممارسة التمارين بشكل أكثر علمية وكفاءة.



هل تريد ممارسة التمارين دون القلق من أن تفوتك رسالة بريد إلكتروني مهمة أو رسالة على هاتفك؟ مع سوار HUAWEI Band 6 الذكي، هذه ليست مشكلة.

طالما أنك قمت بتوصيله بهاتفك، فسوف ينبهك السوار للإشعارات؛ من الرسائل القصيرة ورسائل البريد الإلكتروني والتقويمات، إلى إشعارات العديد من منصات التواصل الاجتماعي.

يمكنك عرض هذه الإشعارات بشكل مريح على شاشة AMOLED مقاس 1.47 بوصة.



يتوفر سوار HUAWEI Band 6 في الأردن بسعر 49 دينارًا، وبثلاثة ألوان رائعة هي؛Graphite Black ، Sakura Pink، وForest Green.

يمكنك اقتناؤه عبر متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني من خلال الرابط: https://www.cellavenuestore.com/ar/product/huawei-band-6-ar/، أو متجر هواوي شروق الأردن الإلكتروني

عبر الرابط: https://huaweieshop.jo/ar/wearables/huawei-band-6، أو من خلال زيارة أي من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي في المملكة.